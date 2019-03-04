МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рубль вечером повышался против доллара и евро на фоне дорожающей нефти, говорят аналитики.

Позитив на мировых торговых площадках поддерживал спрос на риск, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.27 мск снижался на 19 копеек до 65,75 рубля, курс евро — на 37 копеек до 74,51 рубля.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ СПРОС НА РИСК

Рубль вечером рос к доллару и евро на фоне позитивных сигналов с мировых рынков, которые обусловили увеличение аппетита к риску.

Мировые инвесторы с оптимизмом отыгрывают сообщение газеты Wall Street Journal со ссылкой на источники о том, что США и Китай перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств.

Нефтяные цены повышаются. Трейдеры полагают, что ожидаемое завершение длительного торгового конфликта двух крупнейших мировых экономик положительно отразится на мировой экономике в целом и спросе на нефть.

Кроме того, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) зафиксировала, что число действующих нефтяных буровых в стране по итогам недели к 1 марта снизилось на 10 до 843 штук.

Вербальные интервенции также поддержали курс рубля. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным завила, что Банк России рассчитывает на стабилизацию ставок по ипотеке и мониторит ситуацию.

На этом фоне доллар и евро теряли вечером к рублю 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

В качестве рисков для рубля сейчас остаются ожидания новых санкций и продолжающееся замедление мировой экономики, полагает Иван Копейкин из компании "БКС брокер".

"В целом же, вероятность незначительного ослабления российской валюты, на мой взгляд, в ближайшие дни несколько выше, чем вероятность укрепления. Возможные цели для рубля сейчас располагаются в районе 66,1 в паре с долларом и 75,8 в паре с евро", — оценил он.

Из-за возможных санкционных угроз со стороны ЕС и США нельзя говорить о том, что рост рубля отличается стабильностью, полагает Андрей Люшин из Локо Банка.

На завтра ожидается курс доллара на уровне 65,8 рубля, евро – около 74,9 рубля, добавил он.