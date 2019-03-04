МОСКВА, 4 мар /ПРАЙМ/. Основные фондовые биржи Европы закрылись в понедельник в основном ростом — трейдеры были оптимистичны на фоне сообщений о возможном скором заключении торговой сделки между США и Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE вырос на 0,39%, до 7134,39 пункта, французский CAC 40 — на 0,41%, до 5286,57 пункта, немецкий DAX — опустился на 0,08%, до 11592,66 пункта.

Главным фактором на фондовых биржах стали сообщения о переходе в финальную фазу торговых переговоров США и Китая. Так, издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что обе страны перешли на финальный этап консультаций по вопросам торговли и могут достичь итогового соглашения уже в конце марта в ходе встречи глав двух государств. Как отмечает газета, Пекин предлагает снизить пошлины на некоторую американскую продукцию, а Вашингтон, со своей стороны, рассматривает отмену большинства, если не всех, пошлин, наложенных на товары из Китая в прошлом году.

"Сделка между двумя крупнейшими экономиками мира положит конец неопределенности, которая пагубна для активов, которые считаются более рисковыми, в том числе для акций", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).

При этом, по его словам, трейдеры уже отразили в цене потенциальную сделку и теперь на рынках могут появиться риски снижения.