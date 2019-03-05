МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Стоимость нефти снижается во вторник днем на фоне сообщений о возобновлении добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении "Шарара" (Sharara), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.33 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,73%, до 65,19 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,65%, до 56,22 доллара за баррель.

В понедельник национальная нефтяная компания Ливии (NOC) прекратила действие форс-мажорных обстоятельств в отношении работ на крупнейшем в стране нефтяном месторождении "Шарара". Месторождение было закрыто с декабря прошлого года. По данным агентства Рейтер, добыча уже началась на некоторых скважинах, и предполагается, что первоначальный объем добычи составит 80 тысяч баррелей в день.

Возобновление работы крупнейшего ливийского нефтяного месторождения вызвало на рынке опасения относительно наращивания предложения сырья на фоне замедления роста мировой экономики, которое негативно отражается на спросе на нефть.

"Основное событие — это возобновление работ на месторождении "Шарара". Это новый фактор в пользу "медведей"", — сказал агентству аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob).

Брокер StarFuels Мэтта Стэнли (Matt Stanley) добавил в свою очередь, что отмечается множество признаков замедления мировой экономики, в том числе статистика из Китая, Европы и США.