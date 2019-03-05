МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Рубль днем стабилизировался против доллара и евро на фоне неопределенных настроений на мировых рынках.

Наращивание покупок валюты Центробанком в пользу Минфина создает нейтрально-негативный фон для рубля, добавляют эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.01 мск повышался на 4 копейки, до 65,78 рубля, курс евро снижался на 6 копеек, до 74,49 рубля.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Рубль днем мало меняется к доллару и евро на фоне неопределенной динамики мировых торговых площадок. Инвесторы отчасти разочарованы официальными экономическими прогнозами китайских властей, согласно которым рост ВВП страны в 2019 году составит 6-6,5% после повышения на 6,6% в прошлом году.

Негатив пришел и от сообщений Минфина РФ о плане увеличить объем покупки валюты по бюджетному правилу в течение следующего месяца. Он составит 310 миллиардов рублей — по 15,5 миллиарда рублей в день, против 9,7 миллиарда рублей в день месяцем ранее.

Учитывая отложенные покупки валюты Банком России, можно говорить о росте совокупных интервенций ЦБ и Минфина с 7 марта с 12,5 до 18,3 миллиарда рублей в день, подсчитал Константин Бушуев из компании "Открытие брокер".

На этом фоне доллар и евро менялись днем к рублю в пределах 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется немного выше уровня 4,3 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль вновь демонстрирует нехарактерную для себя устойчивость, оставаясь внутри торгового канала 65-66 рублей за доллар, рассуждает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр".

"Успешное преодоление всё новых и новых испытаний, сыплющихся на его голову как из рога изобилия, скорее всего, говорит о том, что лишь реальные санкции, затрагивающие финансовый и нефтегазовый сектор РФ, могли бы, чисто умозрительно, вызвать в нём пробуждение прошлогодней гиперволатильности", — добавил он.

В условиях стабильности российского баланса услуг, балансов первичных и вторичных доходов, факторы счёта текущих операций, движения средств по финансовому счёту и накопления резервов продолжают оставаться центральными для курсообразования, рассуждает Бушуев. Благоприятное для курса влияние растущих цен на нефть с некоторым лагом нейтрализуется покупками валюты со стороны Минфина и ЦБ в рамках бюджетного правила, а также восстановления резервов денежного регулятора, добавил он.

"В такой ситуации говорить о возможном резком укреплении курса рубля вряд ли стоит. Оно может произойти лишь в случае очень резкого, опережающего интервенции Минфина, роста цен на нефть, либо сильного снижения внутренних и глобальных рисков, сопровождающихся активным заходом внешних инвесторов в российские активы, либо за счёт каких-то разовых факторов. Пока оснований для такого чрезмерного оптимизма мы не наблюдаем", — рассуждает эксперт.

"Впрочем, и резкого падения курса рубля в ближайшее время мы также не ждём, так как сейчас можно ждать продолжения процесса снижения глобальных рисков, а также рисков на развивающихся рынках", — заключает он.