Когда Где и что Предыдущее значение Факт.

16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5% 5,2%

16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1% 0,4%

RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2018) 2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) — див-д 2017

RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2018

RUB КАМАЗ — СД (о созыве ГОСА)

RUB ЛУКОЙЛ — СД (изменения в дивидендной политике и список кандидатов в СД)

RUB НКНХ (Нижнекамскнефтехим) — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)

RUB Распадская — СД (о созыве ВОСА по вопросу увеличения УК путем допэмиссии и о цене размещения акций)

RUB РУСАЛ — СД (финансовые результаты за 2018)

RUB РуссНефть — СД (о повестке ГОСА и кандидатах в СД)

RUB АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)

14:00 RUB НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)