МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,2 млн барр
|
|1:10
|AUD
|Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи
|
|
|2:00
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь)
|-0,1%
|
|2:00
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь)
|0,1%
|-0,4%
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (г/г) (4кв2018)
|2,8%
|2,5%
|3:30
|AUD
|Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2018)
|0,3%
|0,3%
|4:30
|JPY
|Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады
|
|
|15:15
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
|
|
|16:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль)
|213 тыс
|190 тыс
|16:30
|USD
|США — Объем экспорта
|209,9 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Объем импорта
|259,2 млрд долл
|
|16:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (дек)
|-49,3 млрд долл
|-57,3 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2018)
|0,3%
|0,2%
|16:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (дек)
|-2,06 млрд канад. долл
|-2,8 млрд канад. долл
|18:00
|CAD
|Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке
|1,75%
|1,75%
|18:00
|CAD
|Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады
|
|
|18:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль)
|54,7
|55,1
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-8,647 млн барр
|0,388 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,628 млн барр
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|
|
|20:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|20:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса
|
|
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5%
|5,2%
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|1%
|0,4%
|
|RUB
|Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018
|
|
|17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Московская биржа — телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|Московская биржа — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2018)
|2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) — див-д 2017
|
|
|RUB
|ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2018
|
|
|
|RUB
|КАМАЗ — СД (о созыве ГОСА)
|
|
|
|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (изменения в дивидендной политике и список кандидатов в СД)
|
|
|
|RUB
|НКНХ (Нижнекамскнефтехим) — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)
|
|
|
|RUB
|Распадская — СД (о созыве ВОСА по вопросу увеличения УК путем допэмиссии и о цене размещения акций)
|
|
|
|RUB
|РУСАЛ — СД (финансовые результаты за 2018)
|
|
|
|RUB
|РуссНефть — СД (о повестке ГОСА и кандидатах в СД)
|
|
|
|RUB
|АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)
|
|
|14:00
|RUB
|НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)
|
|
|
|RUB
|Химпром — ВОСА (реестр закрыт 12.02.2019, в форме заочного голосования, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет)
|0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017
|0,1381(9м2019) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты 17.03.2019) (ао, ап) — див-д 2018