МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 6 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,2 млн барр

 

 
1:10 AUD Австралия — Выступление главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Филлипа Лоуи

 

 

 

 
2:00 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь) -0,1%

 

 
2:00 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь) 0,1% -0,4%
3:30 AUD Австралия — ВВП (г/г) (4кв2018) 2,8% 2,5%
3:30 AUD Австралия — ВВП (кв/кв) (4кв2018) 0,3% 0,3%
4:30 JPY Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Ютаки Харады

 

 

 

 
15:15 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

 

 

 

 
16:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (февраль) 213 тыс 190 тыс
16:30 USD США — Объем экспорта 209,9 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Объем импорта 259,2 млрд долл

 

 
16:30 USD США — Сальдо торгового баланса (дек) -49,3 млрд долл -57,3 млрд долл
16:30 CAD Канада — Производительность труда (кв/кв) (4кв2018) 0,3% 0,2%
16:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (дек) -2,06 млрд канад. долл -2,8 млрд канад. долл
18:00 CAD Канада — Решение Банка Канады /BoC/ по процентной ставке 1,75% 1,75%
18:00 CAD Канада — Сопроводительное заявление Банка Канады

 

 

 

 
18:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (февраль) 54,7 55,1
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -8,647 млн барр 0,388 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 1,628 млн барр

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)

 

 

 

 
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)

 

 

 

 
20:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Майкла Сондерса

 

 

 

 
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5% 5,2%
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 1% 0,4%

 

 

 RUB Московская биржа — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2018/2018

 

 

 

 
17:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Московская биржа — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Московская биржа — Наблюдательный совет (о созыве ГОСА, рекоменд. по див-дам 2018) 2,49 (1П2017) + 5,47 (фин) — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 2018

 

 

 

 

 

 

 RUB КАМАЗ — СД (о созыве ГОСА)

 

 

 

 

 

 

 RUB ЛУКОЙЛ — СД (изменения в дивидендной политике и список кандидатов в СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB НКНХ (Нижнекамскнефтехим) — СД (о созыве ГОСА и рекоменд. по див-дам 2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB Распадская — СД (о созыве ВОСА по вопросу увеличения УК путем допэмиссии и о цене размещения акций)

 

 

 

 

 

 

 RUB РУСАЛ — СД (финансовые результаты за 2018)

 

 

 

 

 

 

 RUB РуссНефть — СД (о повестке ГОСА и кандидатах в СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB АЛРОСА-Нюрба — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 
14:00 RUB НКХП (Новороссийский комбинат хлебопродуктов) — ВОСА (реестр закрыт 10.01.2019, досрочные перевыборы СД)

 

 

 

 

 

 

 RUB Химпром — ВОСА (реестр закрыт 12.02.2019, в форме заочного голосования, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) 0,1198 (1П2017) + 0,202 (9м2017) + 0,119 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 0,2095 (фин) (ао, ап) — див-д 2017 0,1381(9м2019) + 0,154 (нераспределенная прибыль прошлых лет, рекоменд. СД, реестр для выплаты 17.03.2019) (ао, ап) — див-д 2018