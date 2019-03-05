МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США торгуются без единой динамики во вторник, инвесторы сохраняют осторожность в ожидании деталей по готовящемуся торговому соглашению с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.58 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,01%, до 25816,02 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,11%, до 7585,86 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,03%, до 2791,89 пункта.

Участники рынка находятся в ожидании новостей о торговых отношениях США и КНР. Трейдеры надеются, что стороны смогут достичь долгосрочного соглашения, которое позволит избежать эскалации торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира.

При этом данные, сигнализирующие о замедлении темпов роста экономики КНР, оказывают давление на фондовые рынки. Так, согласно официальному прогнозу, темпы роста ВВП Китая в 2019 году составят около 6-6,5% против 6,6% в прошлом году.

Инвесторы обращают внимание и на внутреннюю статистику США. Министерство торговли страны сообщило ранее во вторник, что продажи новых домов в декабре увеличились на 3,7% в месячном выражении, до 621 тысячи. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали снижения показателя до 600 тысяч. Объем продаж нового жилья является важным показателем состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу.