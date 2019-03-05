МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,49%, до 5,94 доллара, "Новатэка" — на 1,88%, до 172,1 доллара, "Лукойла" — выросла на 0,93%, до 85,08 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,19%, до 4,61 доллара, "Газпром нефти" — на 0,6%, до 25,05 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 0,91%, до 21,14 доллара, НЛМК — на 2,47%, до 25,35 доллара, "Северстали" — снизилась на 0,26%, до 15,63 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,21%, до 1,14 доллара, Сбербанка — выросли в цене на 0,12%, до 12,53 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизились в стоимости на 4,26%, до 18 долларов.

Стоимость расписок "Магнита" выросла на 1,82%, до 14,82 доллара, "Ленты" — на 1,02%, до 2,98 доллара. Бумаги АФК "Система" опустились в цене — на 0,14%, до 2,93 доллара.