МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Биржи Китая закрылись в понедельник падением на 5-7%, которое стало максимальным c февраля 2016 года, на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа о намерении увеличить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Shanghai Composite упал на 5,6%, до 2906,46 пункта, Shenzhen Composite потерял 7,4%, опустившись до 1515,8 пункта.

Падение на китайских биржах произошло на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что в пятницу он увеличит пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Кроме того, он не исключил введения пошлин на другие товары.