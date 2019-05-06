МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть днем отыграли часть потерь после падения более чем на 2% на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайские товары, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.36 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,38% — до 70,58 доллара за баррель. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускалась на 0,69%, до 61,51 доллара.

В центре внимания мировых инвесторов в понедельник оказалось заявление Трампа о намерении в пятницу увеличить пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%. Данное заявление было воспринято как признак эскалации напряженности в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик. Трейдеры опасаются, что это негативно отразится на росте мировой экономики и спросе на нефть.

На этом фоне стоимость марки Brent в понедельник упала до 68,89 доллара, а WTI — до 60,06 доллара. Оба показателя стали минимальными с 5 апреля.

"Внезапное жесткое заявление Трампа относительно пошлин на китайские товары привело в замешательство инвесторов, которые сейчас пытаются снизить свои риски на рынках", — приводит агентство Рейтер мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).