МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы США в понедельник снижаются почти на 2%, беспокойство на рынках вызвали слова президента США Дональда Трампа о намерении повысить пошлины на ряд китайских товаров, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 15.36 мск фьючерс на индекс DJIA терял 1,7% — до 26049,5 пункта, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — 1,85%, до 7719,25 пункта, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — 1,47%, до 2904,12 пункта.

Мировые фондовые биржи оказались под давлением на фоне роста спроса на более надежные активы. Обеспокоенность на рынках наблюдается после того, как Трамп заявил о намерении в пятницу повысить пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%.

Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами. На фоне заявлений Трампа биржи Азии закрылись падением до 6-7%, а фондовые площадки Европы опускаются почти на 2%.

"Рынок застали врасплох, поскольку все ожидали, что переговоры (США и КНР — ред.) идут в верном направлении и почти близки к завершению. Это было совершенно неожиданно, и реакцией стало то, что сегодня наблюдается больше ухода от риска", — сказал агентству Рейтер аналитик Commerzbank Дэниел Ленц (Daniel Lenz).