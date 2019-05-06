МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе снижения рынка акций РФ по основным индексам, рубль также умеренно подешевеет к доллару и евро на фоне бегства от рисковых активов инвесторов после твита президента США Дональда Трампа о новом раунде повышения таможенных тарифов для Китая, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС понизятся на 1,5% и на 1,4%, до 2543,75 и 1231,25 пунктов соответственно относительно уровней закрытия предыдущей недели. Цена на нефть марки Brent опустится в район 69,3 доллара за баррель, курс евро к доллару – останется под уровнем 1,12 доллара. Курс доллара к рублю по итогам недели повысится до 65,4 рубля, евро — до 73 рублей, ожидают аналитики.

ФАКТОР ТРАМПА

В воскресенье президент США Дональд Трамп неожиданно для участников рынка объявил об увеличении импортных пошлин для китайских товаров на сумму в 200 миллиардов долларов с 10% до 25% с 10 мая, а также упомянул о возможности расширения 25%-ной пошлины на весь китайский импорт, напоминает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Короткая рабочая неделя началась в условиях резкого снижения риск-аппетита на финансовых рынках. Твит Трампа о слишком медленном движении к заключению торговой сделки США с Китаем в условиях, когда уже звучали сигналы о высокой степени готовности сторон к ее заключению, стал ушатом холодной воды, остудившим задор покупателей. Рисковые активы, в том числе нефть, продемонстрировали резкое снижение в пределах 1-1,5%", — комментирует Сергей Дейнека из компании "БКС Премьер".

Заявления Трампа будут способствовать активизации продаж в начале недели, считает Зварич. При этом отсутствие продолжения переговорного процесса, а также введение в конце недели пошлин может привести к усилению негативных настроений, считает эксперт.

В четверг будет представлен торговый баланс США (прогноз рынка: —51,4 миллиарда долларов против —49,4 миллиарда долларов), добавляет Константин Кочергин из банка "Восточный". "Данные по этому показателю послужат инвесторам сигналом об эффективности политики президента США в отношении Китая", — отмечает он.

РУБЛЬ ОТСТУПИТ

"Также в четверг будет представлен доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США. На этом фоне ожидаем давление на юань", — указывает Кочергин. И, наконец, в пятницу будет опубликован индекс потребительских цен в США. Прогноз рынка: 0,4% против тех же 0,4% периодом ранее, а сохранение показателя на предыдущем уровне послужит триггером для небольшого укрепления доллара, резюмирует эксперт.

Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер" отмечает, что ситуация с торговыми переговорами США и Китая негативно влияет на валюты "сырьевых" стран в частности и на общее восприятие риска в мире. Соответственно, рубль может оказаться под давлением при всей своей фундаментальной привлекательности, уверен он.

Кочергин на этой неделе прогнозирует торги по паре доллар-рубль в диапазоне 64,75-65,75 рубля и по паре евро-доллар в диапазоне 72,1-73,5 рубля.

Нефть скорректировалась до 50- и 200-дневной средней (средние данные за 50 и 200 дней), что позволяет рассчитывать на попытку консолидации, считает, в свою очередь, Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Рубль в этих условиях чувствует себя относительно уверенно, но даже при этом он вряд ли уйдет ниже отметки 65 рублей за доллар, прогнозирует эксперт.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

"После ужесточения нефтяных санкций против Ирана он продолжил поставлять нефть по серым схемам, и одновременно в США наблюдается рекордные объемы нефтедобычи. Эти факторы приведут к снижению нефтяных цен. Поскольку торговая неделя будет короткой, многие инвесторы не рискнут переносить "длинные" позиции через выходные. К нервирующим факторам добавилась ситуация с переговорами между Китаем и США", — перечисляет факторы давления на рынок РФ Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

На общем негативном фоне российский рынок может отступить в диапазон 2500–2550 пунктов, полагает Зварич. Однако, на его взгляд, такое движение укладывается в рамки коррекции и не меняет технической картины, которая говорит в пользу продолжения среднесрочного роста на нашем рынке.

Дейнека ожидает, что индекс Мосбиржи сохранится выше уровня поддержки на 2450-2550 пунктов. В условиях низкой ликвидности масштабных движений в индексе он не ожидает.

Индекс РТС, в свою очередь, продавливает уровень поддержки в районе 1237,7 пункта и, возможно, продолжит движение вниз вслед за S&P500, считает Вайсберг.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

"Мы продолжаем ориентировать инвесторов на бумаги компаний, работающих на внутреннем рынке и предлагающих хорошую дивидендную доходность, что может поддержать их акции в ближайшие месяцы в преддверии дивидендного сезона. Здесь мы положительно смотрим на такие бумаги, как ЛСР, ФСК ЕЭС и "Энел Россия", — говорит Верников.

Кочетков считает, что в связи с вероятностью провала торговых переговоров США и Китая наиболее сильное давление испытают сырьевые секторы: нефтяные компании, металлурги. Менее сильное влияние ситуация окажет на защитные отрасли: телекоммуникации и электроэнергетику, полагает он.

При этом любые позитивные новости с "торгового фронта" могут диаметрально развернуть настроения и включить аппетит к риску, отмечает Дейнека.

"Страхи инвесторов преувеличены, бегство от риска носит краткосрочный характер, неоднозначный твит Трампа не нацелен на разрушение уже достигнутого прогресса в течение десятка раундов переговоров. Данный месседж мог появиться как в связи с внутриполитической повесткой в США, так и иметь под собой цель оказать давление на КНР по вопросам, в которых Пекин может до сих пор проявлять неуступчивость", — считает он.

Кроме того, в среду будет представлен торговый баланс Китая (прогноз рынка: 33,7 миллиарда долларов против 32,6 миллиарда долларов); выход позитивных китайских данных придаст импульс для роста финансовым рынкам, не исключает Кочергин. Одновременно с этим будут опубликованы протоколы предыдущего заседания ЕЦБ, которые могут усилить негативное давление на евро, обращает внимание аналитик.