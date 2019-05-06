МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник снижается к доллару и евро, хотя и более умеренно, чем утром, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.56 мск понедельника рос на 20 копеек, до 65,28 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 73,12 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался при этом на 0,18%, до 70,72 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ВЫШЕ 65, ЕВРО – 73

В данный момент глобальные рынки подвержены "бегству от риска", что отрицательно сказывается на рублёвых активах.

"Вопреки всем ожиданиям президент США Дональд Трамп 3 мая объявил в Twitter о намерении повысить импортные пошлины на китайские товары. При этом последние новости указывали на прогресс в торговых переговорах между двумя ведущими мировыми экономиками, так что заявление главы Белого дома стало полной неожиданностью", — оценивает Ив Бонзон, директор по управлению инвестициями швейцарской банковской группы Julius Baer.

На этом фоне в начале торгов понедельника рубль пробил круглые отметки, просев к доллару максимально на 43 копейки, до 65,51 рубля, а к евро – почти на 38 копеек, до 73,32 рубля.

Днем отечественная валюта попыталась расти к евро и отыграть потери по отношению к доллару, однако вечером рубль снова стал немного сдавать позиции.

Во второй половине основных торгов умеренное снижения рубля возобновилось, хотя ситуация на мировых рынках значительно улучшилась, замечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".

Стоимость нефти практически отыграла утреннее падение и вернулась в район 71 доллара за баррель по марке Brent.

"В моменте рынок пытается определить, как сильно упадет добыча в Иране и сколько из потерянного объема будем компенсировано странами ОПЕК+", — отмечают аналитики "Системы Капитал".

ПРОГНОЗЫ

Американской валюте удалось закрепиться выше 65 рублей, а эта отметка теперь перешла в разряд поддержек, отмечает Зварич. В результате этот уровень может стать сигналом к продолжению роста доллара, считает эксперт. Так, уже в рамках этой недели "быки" могут попытаться вывести американскую валюту в район 66 рублей, добавляет он.

В ближайшие дни ситуация на валютном рынке может быть неустойчивой, если Пекин и Вашингтон всё же отправятся по пути более жёсткого торгового противостояния, комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

"По нашим оценкам, переговоры между Вашингтоном и Пекином являются главным внешним риском для рынков в 2019 году, тогда как внутренние факторы до сих пор оставались благоприятными", — отмечает, в свою очередь, Бонзон.

"Отечественная валюта продолжает пользоваться тем, что её доходность значительно превосходит многие аналоги в мире, да и возможный развал торговой сделки США и КНР может также принести активизацию торговли между РФ и Китаем, как это уже произошло в первые месяцы торговой войны. В остальном поддержку рублю также оказывает прогноз на снижение ставки ЦБ РФ во втором-третьем кварталах, что притягивает средства на долговой рынок в рамках стратегии carry trade", — указывает Кочетков.

Среднесрочный ориентир по курсу доллара США составляет 64-66 рублей, ожидания относительно курса евро – 72-74 рубля, дает прогноз Александра Овчинникова из компании "Фридом Финанс".