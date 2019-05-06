МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник снижением на 1% на фоне роста торговой напряженности после заявлений президента США Дональда Трампа по торговле, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов французский CAC 40 снизился на 1,18%, до 5483,52 пункта, немецкий DAX — на 1,01%, до 12286,88 пункта. Лондонская фондовая биржа закрыта в понедельник в связи с национальным праздником. По итогам пятницы британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4% — до 7380,64 пункта.

Мировые фондовые рынки оказались под давлением после заявлений Трампа о намерении повысить в пятницу пошлины на китайские товары объемом импорта в 200 миллиардов долларов с 10 до 25%.

Кроме того, он не исключил введения в ближайшее время пошлин в размере 25% на товары объемом импорта 325 миллиардов долларов, которые пока не облагаются пошлинами.

"Вероятность сценария без сделки теперь выросла, и рынкам нужно будет это отыграть соответствующим образом. Наш базовый сценарий предполагает, что сделка все же состоится — с вероятностью более 50%, но теперь с большей волатильностью рынков и спорами", — приводит агентство Рейтер мнение инвестиционного стратега Allianz Global Investors Моны Махаджан (Mona Mahajan).