События в сфере макроэкономики и бизнеса 7 мая
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (мар)
|0,90%
|0,3% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (мар)
|5,140 млрд
|4,949 млрд (факт)
|6:00
|NZD
|Австралия — Ожидаемая инфляция (кв/кв)
|2,00%
|2% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение по процентной ставке (май)
|1,50%
|1,5% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА по процентной ставке
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|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар)
|-4,20%
|1,60%
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар)
|0,70%
|-0,70%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр)
|-1,60%
|0,10%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр)
|2,60%
|4,50%
|11:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа
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|12:00
|EUR
|Еврозона — Экономические прогнозы ЕС
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|14:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|17:00
|USD
|США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар)
|7,087 млн
|7,240 млн
|17:00
|CAD
|Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апр)
|54,3
|53
|18:35
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
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|19:30
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна
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|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|6,810 млн
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель
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|RUB
|Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY)
|RUB
|Юнипро — телеконференция менеджмента
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|RUB
|Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.05.2019)
|115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017
|137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|КуйбышевАзот — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019)
|1 (1П2017) + 1 (9м2017) + 2 (фин2017) (ао, ап) — див-д 2017
|2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Северсталь — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019)
|24,44 (1кв2017) + 22,28 (2кв2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (4кв2017, фин) — див-д 2017
|38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018, фин) — див-д 2018
|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г)
|5,30%
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|16:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м)
|0,30%
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https://1prime.ru/Financial_market/20190507/829957120.html