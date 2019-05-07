МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 7 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (мар) 0,90% 0,3% (факт)
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (мар) 5,140 млрд 4,949 млрд (факт)
6:00 NZD Австралия — Ожидаемая инфляция (кв/кв) 2,00% 2% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение по процентной ставке (май) 1,50% 1,5% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА по процентной ставке

 

 

 

 
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов в Германии (м/м) (мар) -4,20% 1,60%
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства Германии (м/м) (мар) 0,70% -0,70%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) -1,60% 0,10%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) 2,60% 4,50%
11:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Джона Канлиффа

 

 

 

 
12:00 EUR Еврозона — Экономические прогнозы ЕС

 

 

 

 
14:00 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 
17:00 USD США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (мар) 7,087 млн 7,240 млн
17:00 CAD Канада — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (апр) 54,3 53
18:35 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса

 

 

 

 
19:30 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Энди Халдейна

 

 

 

 
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 6,810 млн

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за апрель

 

 

 

 

 

 

 RUB Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
13:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) RUB Юнипро — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB Магнит — закрытие реестра для участия в ГОСА (30.05.2019) 115,51 (1П2017) + 135,5 (фин) — див-д 2017 137,38 (9м2018) + 166,78 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 14.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB КуйбышевАзот — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019) 1 (1П2017) + 1 (9м2017) + 2 (фин2017) (ао, ап) — див-д 2017 2 (9м2018) + 5 (фин) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Северсталь — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 26.04.2019) 24,44 (1кв2017) + 22,28 (2кв2017) + 35,61 (3кв2017) + 27,72 (4кв2017, фин) — див-д 2017 38,32 (1кв2018) + 45,94 (2кв2018) + 44,39 (3кв2018) + 32,08 (4кв2018, фин) — див-д 2018
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) 5,30%

 

 
16:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) 0,30%

 

 