МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются во вторник второй день подряд на фоне неопределенности в торговых отношениях двух крупнейших мировых экономик — США и Китая, а также внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,21% — до 7366,08 пункта, французский CAC 40 — на 0,13%, до 5476,79 пункта, немецкий DAX — на 0,01%, до 12286,09 пункта.

Мировые инвесторы ждут очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем 8 мая в Вашингтоне. Предыдущий раунд переговоров прошел в Пекине 30 апреля. Участники рынков надеются, что угрозы американского президента Дональда Трампа повысить в пятницу пошлины на ряд китайских товаров с 10% до 25%, так и останутся угрозами и не приведут к реальным действиям.

Кроме того, давление на настроения инвесторов оказывают данные корпоративной отчетности европейских компаний. Так, немецкий автопроизводитель Bayerische Motoren Werke AG (BMW) сообщил, что чистая прибыль в первом квартале 2019 года упала в 3,88 раза по сравнению с аналогичным показателем годичной давности и составила 588 миллионов евро. Акции компании дешевеют на бирже во Франкфурте на 1,1%.

Кроме того, чистая прибыль, приходящаяся на акционеров, немецкой Henkel AG, одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии, по итогам первого квартала 2019 года снизилась на 1,7% по сравнению с прошлогодним аналогичным показателем и достигла 534 миллионов евро. Ценные бумаги компании дешевеют более чем на 3%.