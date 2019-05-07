МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Отечественная валюта в январе-апреле текущего года стала лидером укрепления среди валют стран с формирующимися рынками, поднявшись по отношению к доллару на 7,3%, говорится в докладе Минэкономразвития РФ "Картина экономики. Апрель 2019 года".

"С начала года российская валюта укрепилась на 7,3%: к середине апреля валютный курс закрепился на уровне 64–65 рублей за доллар США (с уровней более 69 в последние дни декабря). За тот же период китайский юань, мексиканское песо, южноафриканский ранд продемонстрировали более умеренное укрепление (в пределах 4%), в то время как бразильский реал продолжил ослабляться (-1,2% с начала года)", — сообщается там.

Более того, на валютных рынках Аргентины и Турции в текущем году сохранялась повышенная волатильность, а валюты этих стран в январе–апреле потеряли к доллару 17,4% и 12,8% соответственно, также подсчитали эксперты ведомства.

Они в связи с этим обращают внимание, что наряду с ростом аппетита к риску на мировых рынках поддержку рублю в первом квартале оказало решение ведомства контроля над иностранными активами минфина США (OFAC) об исключении из санкционного списка российских компаний "Русал", En+ и "Евросибэнерго".

"Наряду с улучшением конъюнктуры глобальных рынков поддержку рублю в первом квартале 2019 года оказало снижение оценки участниками рынка санкционных рисков, а также повышение рейтинговым агентством Moody's суверенного рейтинга Российской Федерации до инвестиционного уровня", — заключают эксперты.