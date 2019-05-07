МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник днем на фоне ожидания увеличения поставок сырья из Саудовской Аравии в Азию, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 13.41 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent в минусе на 0,93%, до 70,56 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 0,67%, до 61,83 доллара.

Участники торгов обратили внимание на сообщения агентства Блумберг со ссылкой на источники о том, что компания Saudi Aramco продаст клиентам в Азии дополнительные объемы нефти с погрузкой в июне.

"Эта динамика в основном связана с Саудовской Аравией. Возможно, это говорит о том, что мы увидим рост добычи в Саудовской Аравии в ближайшие месяцы, и демонстрирует стремление страны заместить выбывающие с рынка объемы иранской нефти", — приводит агентство мнение стратега по сырьевым товарам в ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson).

Кроме того, давление на стоимость сырья во вторник по-прежнему оказывает обеспокоенность относительно торговых отношений США и Китая и их влияния на перспективы мировой экономики, и как следствие, спроса на нефть.