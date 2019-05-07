МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

 

 

Где и чтоПредыдущее значение

 

 

Прогноз

 

 
2:01 GBP

 

 

 Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр) -1,10%

 

 

 2,40%

 

 
2:50 JPY

 

 

 Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике

 

 

 

 

 

 

 

 
6:00 CNY

 

 

 Китай — Объём экспорта (г/г) (апр) 14,20%

 

 

 2,30%

 

 
6:00 CNY

 

 

 Китай — Объём импорта (г/г) (апр) -7,60%

 

 

 -3,60%

 

 
6:00 CNY

 

 

 Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апр) 32,67 млрд

 

 

 33,70 млрд

 

 
6:35 JPY

 

 

 Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,01%

 

 

 

 

 

 
9:00 EUR

 

 

 Германия — Объём промышленного производства(м/м) (мар) 0,70%

 

 

 -0,50%

 

 
10:30 GBP

 

 

 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) 2,60%

 

 

 4,50%

 

 
10:30 GBP

 

 

 Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) -1,60%

 

 

 0,10%

 

 
11:15 GBP

 

 

 Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 

 

 

 

 
14:30 EUR

 

 

 Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 

 

 

 

 
14:30 EUR

 

 

 Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 

 

 

 

 
15:15 CAD

 

 

 Объём строительства новых домов (апр) 192,5 тыс

 

 

 196,4 тыс

 

 
15:30 USD

 

 

 США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 

 

 

 

 
17:30 USD

 

 

 Запасы сырой нефти 9,934 млн

 

 

 0,744 млн

 

 
17:30 USD

 

 

 Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,265 млн

 

 

 

 

 

 
20:00 USD

 

 

 Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,47%

 

 

 

 

 

 
Российские события

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Когда

 

 

 Где и что

 

 

 

 

 Предыдущее значение

 

 

 Факт.

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о вариантах распределения чистой прибыли за 2018)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 