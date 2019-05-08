События в сфере макроэкономики и бизнеса 8 мая
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр)
|-1,10%
|3,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике
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|6:00
|CNY
|Китай — Объём экспорта (г/г) (апр)
|14,20%
|-2,7% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Объём импорта (г/г) (апр)
|-7,60%
|4% (факт)
|6:00
|CNY
|Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апр)
|32,67 млрд
|13,84 млрд (факт)
|6:35
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|-0,01%
|-0,006% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Объём промышленного производства(м/м) (мар)
|0,40%
|0,5% (факт)
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр)
|2,60%
|4,50%
|10:30
|GBP
|Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр)
|-1,60%
|0,10%
|11:15
|GBP
|Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена
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|14:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги
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|14:30
|EUR
|Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
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|15:15
|CAD
|Объём строительства новых домов (апр)
|192,5 тыс
|196,4 тыс
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
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|17:30
|USD
|Запасы сырой нефти
|9,934 млн
|0,744 млн
|17:30
|USD
|Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,265 млн
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|20:00
|USD
|Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот
|2,47%
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Аэрофлот — СД (о вариантах распределения чистой прибыли за 2018)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190508/829960466.html