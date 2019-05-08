МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 8 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр) -1,10% 3,7% (факт)
2:50 JPY Япония — Протокол заседания по кредитно-денежной политике

 

 

 

 
6:00 CNY Китай — Объём экспорта (г/г) (апр) 14,20% -2,7% (факт)
6:00 CNY Китай — Объём импорта (г/г) (апр) -7,60% 4% (факт)
6:00 CNY Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (апр) 32,67 млрд 13,84 млрд (факт)
6:35 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) -0,01% -0,006% (факт)
9:00 EUR Германия — Объём промышленного производства(м/м) (мар) 0,40% 0,5% (факт)
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (г/г) (апр) 2,60% 4,50%
10:30 GBP Великобритания — Индекс цен на жильё от Halifax (м/м) (апр) -1,60% 0,10%
11:15 GBP Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Дэйва Рамсдена

 

 

 

 
14:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Марио Драги

 

 

 

 
14:30 EUR Еврозона — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

 

 

 

 
15:15 CAD Объём строительства новых домов (апр) 192,5 тыс 196,4 тыс
15:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/

 

 

 

 
17:30 USD Запасы сырой нефти 9,934 млн 0,744 млн
17:30 USD Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,265 млн

 

 
20:00 USD Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот 2,47%

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Аэрофлот — СД (о вариантах распределения чистой прибыли за 2018)

 

 

 

 