МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Курс рубля днем умеренно растет к доллару и евро на фоне глобальной коррекции индекса доллара к основным валютам и утренних попытках нефти марки Brent подрасти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.04 мск среды снижается на 14 копеек – до 65,27 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 73,11 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,5% — до 69,54 доллара за баррель. При этом на утренних торгах фьючерсы дорожали на порядка 0,4-0,5% и торговались в районе 70,2 доллара за баррель.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Курс рубля с начала торгов демонстрирует позитивную динамику относительно доллара и евро.

По мнению начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, с утра рублю помогали растущие котировки нефти.

На утренних торгах стоимость нефти марки Brent колебалась выше 70 долларов за баррель.

"Утреннее укрепление рубля обусловлено, прежде всего, глобальной коррекцией индекса доллара к основным валютам. Так, к середине дня индекс USD терял порядка 0,13%, в том числе доллар снижался в паре с евро, предпринимавшей в утренние часы попытки вернуться на уровень 1,12. Именно поэтому на российском рынке рубль заметно укреплялся к доллару, но при этом находился лишь в символическом плюсе к евро", — в свою очередь комментирует начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Кроме того, Евстифеев отмечает, что риски срыва торговых переговоров США-КНР уменьшились, поскольку китайская сторона не отменила свой американский визит, что частично ослабило давление на риск.

Российская геополитика пока также не вызывает опасения: венесуэльский диалог с США продолжится, что минимизирует введение новых санкций к РФ в этот период, также указывает он.

"Дополнительным фактором поддержки являются данные по потребительским ценам в РФ за апрель, которые подтверждают прохождение инфляционного пика в марте. Это открывает дорогу к скорому снижению размера ключевой ставки ЦБ РФ, провоцируя дополнительный спрос на рублевый долг", — добавляет Евстифеев.

Кроме того, накануне на внутреннем рынке Банк России существенно увеличил объемы изъятия рублевой ликвидности, к утру среды остатки банковского сектора на корсчетах в ЦБ опустились до минимальных уровней (ниже 1 триллиона рублей) с октября прошлого года, и ряд кредитных организаций могли усилить спрос на рублевые средства перед длинными выходными, обращает внимание Кравченко.

Министерство финансов РФ сообщило в среду днем, что объем покупки валюты по бюджетному правилу с 14 мая по 6 июня текущего года составит 300,5 миллиарда рублей – по 16,7 миллиарда рублей в день.

Курс рубля на это сообщение ведомства отреагировал нейтрально и продолжил торговаться в установившемся с утра диапазоне.

ПРОГНОЗЫ

"Очевидно, что основные ставки по валюте на предстоящие выходные уже сделаны, поэтому ожидать резкого изменения обменных курсов до конца среды не стоит", — говорит Евстифеев.

Основным событием сегодняшнего дня станет выступление главы ЕЦБ Марио Драги и публикация протокола с последнего заседания европейского регулятора, напоминает Кравченко.

"Не исключено, что данные события в очередной раз продемонстрируют неготовность ЕЦБ к повышению ставки в обозримой перспективе, что окажет давление на курс евро в паре с долларом и таким образом замедлит коррекцию американской валюты на глобальных площадках", — добавляет он.

Минфин также проведет сегодня первый аукцион по размещению ОФЗ после апрельского заседания Банка России, напоминают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

"С учетом сигналов по снижению ставке, а также после замедления инфляции по итогам апреля может сохраниться устойчивый спрос на бумаги, несмотря на не самый благоприятный внешний фон. Расцениваем размещения ОФЗ скорее как фактор поддержки для рубля перед лицом внешних рисков, чем как источник заметного укрепления российской валюты сегодня", — добавляют они.