МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные дни и понедельник, 9,10 и 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

9 мая

Международные события Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:01 GBP Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр) -1,10% 2:01 GBP Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апр) -24,00% -22,00% 4:30 CNY Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 2,30% 2,50% 4:30 CNY Китай —Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) -0,40% 0,10% 4:30 CNY Китай —Индекс цен производителей (г/г) (апр) 0,40% 0,60% 15:30 USD США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) 0,30% 0,20% 15:30 USD США — Объем экспорта 209,70 млрд 15:30 USD США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла 15:30 USD США — Объем импорта 259,10 млрд 15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 230 тыс 215 тыс 15:30 USD США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр) 0,60% 0,20% 15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (мар) -49,40 млрд -50,20 млрд 15:30 CAD Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар) 0,00% 0,10% 15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (мар) -2,90 млрд -2,45 млрд 16:45 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)

Российские события Когда Где и что Предыдущее значение Факт. RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2019 и телеконференция менеджмента

10 мая

Международные события Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (мар) 0,017 0,016 2:30 JPY Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (мар) -0,02 0,005 4:30 AUD Австралия — Доклад по денежно-кредитной политике РБА 9:00 EUR Германия — Сальдо торгового баланса (мар) 18,7 млрд 18,2 млрд 9:45 EUR Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1 кв.) 0,002 0,002 10:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Сабины Лаутеншлэгер 11:30 GBP Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.) -0,009 -0,009 11:30 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (1 кв.) 1,40% 1,80% 11:30 GBP Великобритания — ВВП (м/м) 0,20% 0,00% 11:30 GBP Великобритания — ВВП (кв/кв) (1 кв.) 0,20% 0,50% 11:30 GBP Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (мар) 0,60% 0,10% 11:30 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар) 0,90% 0,10% 11:30 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м 0,30% 11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (мар) -14,11 млрд -13,80 млрд 11:30 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар) -5,84 млрд -5,40 млрд Предв. CNY Китай — Объём выданных займов 1690,0 млрд 1175,0 млрд 15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр) 2,00% 2,10% 15:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) 0,10% 0,20% 15:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр) 0,40% 0,40% 15:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/ 15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (мар) -5,70% 2,80% 15:30 CAD Канада —Изменение занятости (апр) -7,2 тыс 10,0 тыс 15:30 CAD Канада — Уровень безработицы (апр) 5,80% 5,80% Предв. GBP Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR 0,40% 16:00 GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR 0,40% 16:05 USD США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) 17:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка) 17:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере 19:00 USD США — Отчет WASDE 20:00 USD США — Число буровых установок от Baker Hughes 807 20:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count) 990 21:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр) -147,0 млрд 165,0 млрд 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -4,7 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 524,1 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 66,2 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC 61,3 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -59,0 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -99,6 тыс 22:30 USD США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю 33,6 тыс 22:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC -105,5 тыс

Российские события Когда Где и что Предыдущее значение Факт. RUB Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2019) 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017 3,83 (1П2017) + 6,65 (фин2017) + 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2019) — див-д 2018 RUB Х5 Retail Group — ГОСА (о распределении чистой прибыли) 79,5 — див-д 2017

13 мая

Международные события Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (мар) 2%