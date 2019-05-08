События в сфере макроэкономики и бизнеса 9,10 и 13 мая
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в выходные дни и понедельник, 9,10 и 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
9 мая
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:01
|GBP
|Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (апр)
|-1,10%
|
|2:01
|GBP
|Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (апр)
|-24,00%
|-22,00%
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
|2,30%
|2,50%
|4:30
|CNY
|Китай —Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)
|-0,40%
|0,10%
|4:30
|CNY
|Китай —Индекс цен производителей (г/г) (апр)
|0,40%
|0,60%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр)
|0,30%
|0,20%
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|209,70 млрд
|
|15:30
|USD
|США — Выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла
|
|
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|259,10 млрд
|
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|230 тыс
|215 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апр)
|0,60%
|0,20%
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (мар)
|-49,40 млрд
|-50,20 млрд
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (мар)
|0,00%
|0,10%
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (мар)
|-2,90 млрд
|-2,45 млрд
|16:45
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 1кв2019 и телеконференция менеджмента
|
|
10 мая
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (мар)
|0,017
|0,016
|2:30
|JPY
|Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (мар)
|-0,02
|0,005
|4:30
|AUD
|Австралия — Доклад по денежно-кредитной политике РБА
|
|
|9:00
|EUR
|Германия — Сальдо торгового баланса (мар)
|18,7 млрд
|18,2 млрд
|9:45
|EUR
|Франция — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (кв/кв) (1 кв.)
|0,002
|0,002
|10:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Сабины Лаутеншлэгер
|
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (1 кв.)
|-0,009
|-0,009
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (1 кв.)
|1,40%
|1,80%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м)
|0,20%
|0,00%
|11:30
|GBP
|Великобритания — ВВП (кв/кв) (1 кв.)
|0,20%
|0,50%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (мар)
|0,60%
|0,10%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (мар)
|0,90%
|0,10%
|11:30
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м
|0,30%
|
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (мар)
|-14,11 млрд
|-13,80 млрд
|11:30
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (мар)
|-5,84 млрд
|-5,40 млрд
|Предв.
|CNY
|Китай — Объём выданных займов
|1690,0 млрд
|1175,0 млрд
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (апр)
|2,00%
|2,10%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)
|0,10%
|0,20%
|15:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (апр)
|0,40%
|0,40%
|15:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|
|
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (мар)
|-5,70%
|2,80%
|15:30
|CAD
|Канада —Изменение занятости (апр)
|-7,2 тыс
|10,0 тыс
|15:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (апр)
|5,80%
|5,80%
|Предв.
|GBP
|Великобритания — Оценка роста ВВП от NIESR
|0,40%
|
|16:00
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR
|0,40%
|
|16:05
|USD
|США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты)
|
|
|17:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)
|
|
|17:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Бенуа Кере
|
|
|19:00
|USD
|США — Отчет WASDE
|
|
|20:00
|USD
|США — Число буровых установок от Baker Hughes
|807
|
|20:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes (U.S. Baker Hughes Total Rig Count)
|990
|
|21:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (апр)
|-147,0 млрд
|165,0 млрд
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-4,7 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|524,1 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|66,2 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|61,3 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-59,0 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-99,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|33,6 тыс
|
|22:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|-105,5 тыс
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Роснефть — закрытие реестра для участия в ГОСА (04.06.2019)
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин) — див-д 2017
|3,83 (1П2017) + 6,65 (фин2017) + 14,58 (1П2018) + 11,33 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 17.06.2019) — див-д 2018
|
|RUB
|Х5 Retail Group — ГОСА (о распределении чистой прибыли)
|79,5 — див-д 2017
|
13 мая
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (мар)
|2%
|
|Когда
|
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|
|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента
|
|
|
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель
|
|
|
|RUB
|АК АЛРОСА — СД (о созыве ГОСА и его повестке дня)
|
|
|
|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 4м2019
|
|
|
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2019)
|0,00345349138975912 — див-д 2017
|0,0011 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190508/829962463.html