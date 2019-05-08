МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Российский рынок акций снизился по основным индексам на фиксации длинных позиций участниками торгов на фоне рисков торговых переговоров между США и Китаем и в преддверии выходного в День Победы.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,81% — до 2544,43 пункта, индекс РТС — на 0,39%, до 1233,05 пункта, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.30 мск снижался на 38 копеек — до 65,03 рубля, курс евро — на 39 копеек, до 72,77 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,66% — до 70,34 доллара за баррель.

"Сегодня российские фондовые индикаторы открылись вниз и после кратковременного восходящего импульса продолжили активно снижаться. В результате индекс Мосбиржи обновил трехнедельный минимум, а индекс РТС немного не дотянул до месячного", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – обыкновенные акции "Россетей" (1,96%), акции ГК "ПИК" (1,07%), "Энел Россия" (0,97%), "Алросы" (0,92%), "Магнита" (0,9%), а также акции МТС (0,64%), "Юнипро" (0,38%) и префы "Мечела" (0,19%).

Среди лидеров снижения – акции Polymetal (-4,17%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции снизились на 3,64%, префы – на 2,32%), депозитарные расписки X5 (-2,82%), ТГК-1 (-2,82%), акции "Мосэнерго" (-1,83%), а также акции "Интер РАО" (-1,49%), Московской биржи (-1,42%) и акции НЛМК (-1,38%).

"Акции "Мосэнерго" торговались в минусе на новостях о том, что прибыль компании по МСФО в первом квартале сократилась на 16,3% при снижении выручки на 7,1%", — замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

С фундаментальной точки зрения рынок РФ вновь уходит на дополнительный выходной (9 мая), но торги возобновятся в пятницу, когда могут стать известны подробности нового раунда торговых переговоров США и КНР, напоминает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Ситуация может оказаться не столь пессимистичной, как опасаются многие, но сохранение важных противоречии? между сторонами налицо, что создает понижательные риски для фондовых и сырьевых площадок", — добавляет она.

"В пятницу движения на отечественной бирже будут коррелировать с внешними площадками, участники которых ждут новостей с переговоров о взаимной торговле между США и КНР. Индекс Мосбиржи 10 мая останется в диапазоне 2540–2570 пунктов, РТС будет колебаться между 1230 и 1250 пунктов", — считает Александра Овчинникова из "Фридом Финанс".