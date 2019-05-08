МОСКВА, 8 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы закрылись в среду в "зеленой зоне", поддержала торги сильная статистика по Германии, а также данные финотчетности компаний региона, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 вырос на 0,15%, до 7271 пункта, французский CAC 40 — на 0,4%, до 5417,59 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 12179,93 пункта.

Поддержала индексы статистика из Германии, крупнейшей экономики макрорегиона. По официальным данным, объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в марте вырос на 0,5% по сравнению с февралем, хотя аналитики ожидали снижения индикатора на 0,5%.

Поддержали торги в еврозоне и финансовые показатели немецкого промышленного концерна Siemens AG. Во втором квартале промышленная прибыль компании выросла на 7%, до 2,406 миллиарда евро, что выше прогноза аналитиков в 2,24 миллиарда, который приводит агентство Рейтер. По итогам торгов акции Siemens подорожали на 4,6%.

Инвесторы вместе с этим продолжили следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и КНР, начало нового раунда которых запланировано на 8 мая. Перед закрытием рынков федеральный реестр США сообщил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на китайские товары суммой 200 миллиардов долларов с 10% до 25% вступит в силу 10 мая.

Китай в свою очередь сообщил, что сожалеет о намерении США повысить пошлины в отношении китайских товаров и в ответ будет вынужден принять контрмеры.