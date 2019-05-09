9 мая — Dow Jones. Торги на европейских и азиатских биржах в четверг проходят с потерями. Китай ужесточил свою позицию в преддверии очередного раунда торговых переговоров, который должен начаться сегодня в Вашингтоне.

Китайский Shanghai Composite по итогам торгов упал на 1,5%, гонконгский Hang Seng – на 2,4%, а южнокорейский ведущий индекс – на 3%. Европейский Stoxx Europe 600 в ходе утренней части торгов потерял 0,7%, а британский FTSE 100 – 0,5%.

Торги на американских рынках сегодня, вероятно, также начнутся с потерями. Фьючерсы на S&P 500 и Dow Jones Industrial Average опустились примерно на 0,8%. В среду S&P 500 снизился на 0,2%, хотя ранее в ходе сессии повышался на 0,5%.

В среду вечером The Wall Street Journal сообщила, что Пекин пригрозил ввести неуточненные ответные меры, если Белый дом повысит импортные пошлины на китайские товары. Кроме того, по данным газеты, руководство Китая, по всей видимости, восприняло критику Трампа в адрес председателя ФРС как признак того, что президент США оценивает состояние экономики страны хуже по сравнению с его публичными заявлениями.

"Начало 2019 года было для фондовых рынков одним из самых успешных за последние 30 лет, однако теперь большинство позитивных новостей учтено, – пояснил Грэм Секер, аналитик по европейском фондовому рынку в Morgan Stanley. – Очередной виток в переговорах между США и Китаем добавил еще один слой неопределенности, и очень сложно отделить правду от слухов и домыслов".

По мнению Morgan Stanley, пошлины будут введены к концу недели, но они будут временными. Однако Секер сказал, что в этом сложно быть уверенным.

Китайская валюта упала до минимума с начала января. Пара доллар/юань достигла 6,84 на офшорном фьючерсном рынке. Доллар также снижается к другим валютам: индекс доллара WSJ потерял 0,04%.

В Европе сильнее всего снижались акции банков, поскольку снижение доходности государственных облигаций сказывается на их рентабельности. Хуже всего пришлось акциям небольших региональных банков: так, бумаги немецкого Commerzbank потеряли почти 3%, а итальянского Banco BPM – 6,5%. Акции Deutsche Bank подешевели на 1,4% до 6,94 евро, что близко к их рекордно низкому уровню закрытия в 6,75 евро, достигнутому в конце декабря прошлого года.

Доходность 10-летних гособлигаций США снизилась до 2,452% со вчерашних 2,470%, а доходность аналогичных немецких бондов упала до —0,059%, минимума с конца марта.

В число аутсайдеров на европейском рынке акций вошли бумаги голландского футбольного клуба "Аякс", который проиграл в матче Лиги чемпионов британскому "Тоттенхэму". Акции "Аякса" упали на 18%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,3% до 70,15 доллара. Золото подорожало на 0,25% до 1284,60 доллара.

— Автор Paul J. Davies, paul.davies@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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