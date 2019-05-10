Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ за предыдущий торговый день, 08/05/2019
|Наименование
|Покупка, долл.
|Продажа, долл.
|Цена посл. сделки, долл.
|Объем, тыс. руб.
|Газпром
|164.310
|164.700
|164.410
|8.2
|Роснефть
|421.600
|425.200
|422.450
|26.041
|Мосэнерго
|2247.000
|22675.000
|22695.000
|0.364
|Лукойл
|5361.500
|5363.500
|5331.000
|4303294.921
|Сургнфгз
|24.610
|24915.000
|24.810
|1.57
|Сургнфгз п
|39345.000
|39475.000
|39.160
|13.815
|ГМКННик
|14176.000
|14180.000
|14108.000
|2050163.64
|Полюс Золото
|5038.000
|5040.000
|5019.000
|233105.784
|Сбербанк
|230.510
|231.060
|231.200
|2.082
|Сбербанк п
|202.100
|203.990
|203.990
|2.841
|ВТБ
|0.035
|0.036
|0.036
|0.188
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