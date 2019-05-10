МОСКВА, 10 мая /ПРАЙМ/. Валютные интервенции Банка России возможны лишь при угрозе финансовой стабильности страны, в этом контексте РФ нельзя назвать валютным манипулятором, заявил РИА Новости старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Банк России в рамках перехода к инфляционному таргетированию придерживается принципа плавающего курса рубля и не проводит валютных интервенций — они возможны лишь только в тех случаях, если есть угроза финансовой стабильности. В данном контексте вряд ли можно назвать Россию валютным манипулятором", — комментирует он.

Ранее в пятницу агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило, что Минфин США может включить Россию в список стран, которые, по мнению американской администрации, манипулируют своей валютой, чтобы добиться торговых преимуществ.

"С другой стороны, можно придраться к покупкам валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Объявляется, что это делается для целей пополнений ФНБ, но, безусловно, это приводит к ослаблению рубля, что признает сам Минфин, и способствует решению бюджетных и иных задач. Поэтому с этой точки зрения некоторые формальные основания для включения в список есть, но непонятно, какие практические последствия это будет иметь, маловероятно, что из-за этого США введут против России новые жесткие санкции. Поэтому влияние на курс рубля может быть ограниченным, с нашей точки зрения", — в то же время добавляет Суверов.

В целом влияние новости на сегодняшние торги будет ограниченным, но при прочих равных может способствовать умеренному проседанию рубля, также замечает он.

Предполагается, что новый список Минфина США, публикация которого ожидается в мае, будет расширен с 12 до 20 стран. Помимо России, в него могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия — все эти страны имеют положительный торговый баланс с США. Ожидается, что из списка будут выведены Индия и Южная Корея.

Как отмечает агентство, хотя список носит в основном символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, охарактеризованных в Вашингтоне валютными манипуляторами.