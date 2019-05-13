МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Рубль с утра снижается против основных резервных валют, несмотря на дорожающую нефть.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.11 мск повышался на 38 копеек — до 65,45 рубля, курс евро — на 37 копеек — до 73,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

Стоимость нефти утром растет на 0,7%, до 71,17 доллара за баррель по марке Brent.