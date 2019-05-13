МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (мар) 2% -2,50%
10:30 AUD Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля

 

 

 

 
16:10 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 
16:10 USD США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)

 

 

 

 
20:20 USD США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)

 

 

 

 

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель

 

 

 

 

 

 

 RUB АК АЛРОСА — СД (о созыве ГОСА и его повестке дня)

 

 

 

 

 

 

 RUB Группа Черкизово — операционные результаты за 4м2019

 

 

 

 

 

 

 RUB ВТБ — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2019) 0,00345349138975912 — див-д 2017 0,0011 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018