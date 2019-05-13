События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 мая
МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 13 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м) (мар)
|2%
|-2,50%
|10:30
|AUD
|Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля
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|16:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
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|16:10
|USD
|США — Выступление члена FOMC Эрика Розенгрена (президент ФРБ Бостона)
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|20:20
|USD
|США — Выступление члена FOMC Роберта Каплана (президент ФРБ Далласа)
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|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019 и телеконференция менеджмента
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|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за апрель
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|RUB
|АК АЛРОСА — СД (о созыве ГОСА и его повестке дня)
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|RUB
|Группа Черкизово — операционные результаты за 4м2019
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|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для участия в ГОСА (05.06.2019)
|0,00345349138975912 — див-д 2017
|0,0011 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 24.06.2019) — див-д 2018
https://1prime.ru/Financial_market/20190513/829966847.html