МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ, Анна Подлинова. Российская рекрутинговая компания HeadHunter провела первичное размещение акций (IPO) на американской бирже Nasdaq. Было размещено 32% капитала на 220,1 млн долларов. Ориентир цены размещения составлял 11-13,5 доллара за американскую депозитарную акцию (ADS). Инвесторы выкупили акции по высшей границе диапазона – за 13,5 доллара. За два дня с момента размещения 9 мая капитализация компании выросла на 24% – с 675 млн долларов до 837 млн долларов.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты считают размещение российской компании успешным: этому послужили и масштаб бизнеса HeadHunter, и хорошие финансовые показатели, и высокий потенциал роста. Инвесторов не напугали и потенциальные санкции США против России. К тому же, изначально установленный диапазон был примерно на 25% ниже справедливой цены. В итоге именно на такую величину и выросли акции по итогам двух торговых сессий. Дальнейший потенциал роста пока ограничен, динамика акций HeadHunter теперь будет определяться общим настроем рынка.

ОТКУДА ПРИШЕЛ УСПЕХ

Успех размещения можно объяснить двумя факторами, говорит ведущий аналитик управления анализа рынков "Открытие Брокер" Алексей Корнилов. Во-первых, HeadHunter является прибыльной компанией с высокими темпами роста. За 2018 год ее выручка выросла на 29%, а рост EBITDA составил 45%. Во-вторых, модель бизнеса вселяет оптимизм в будущий успех компании, которая занимает больше половины российского рынка сервисов по подбору персонала. Естественная тенденция к укрупнению доминирующих агрегаторов, несомненно, играет положительную роль для HeadHunter. Это способствует привлечению дополнительных клиентов с минимальными расходами, замечает он.

Аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова полагает, что успех первичного размещения HeadHunter был предсказуем на фоне бума благополучных IPO технологичных компаний в США (Lyft, Pinterest). При этом цена размещения была довольно привлекательна для инвесторов, тогда как справедливые уровни для компании ожидались на отметках 16-17 долларов за расписку.

"Собственно, в первые дни после торгов акции устремились к своим справедливым уровням", — поясняет она.

Между тем, рост акций компании в ближайшее время замедлится: дальнейший потенциал роста акций компании может быть ограничен 20%, полагает она.

Успешное размещение HeadHunter можно связать с несколькими факторами: опытные организаторы IPO (Morgan Stanley, Goldman Sachs, Credit Suisse, BofA, Merrill Lynch, "ВТБ Капитал" и "Сбербанк КИБ" — ред.), лидирующие позиции в рекрутинговом бизнесе (входит в тройку популярных рекрутинговых сайтов мира), дефицит публичных российских компаний ИТ-сектора, хорошие финансовые показатели, перечисляет заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.

По его мнению, текущие котировки акций выглядят справедливыми. Сейчас в мире происходят определенные подвижки, связанные со скорым приходом в Европе новых политиков и переключения давления США с России на Иран. С учетом этих подвижек возможен рост российского рынка, убежден он.

"В этом случае акции будут расти за счет снятия санкционного риска, но вряд ли их динамика будет лучше рынка", — полагает аналитик.

САНКЦИИ США

Верников объясняет, почему HeadHunter рискнул выходить на американский фондовый рынок, не опасаясь потенциальных санкций США. По его мнению, в случае ужесточения американских санкций, вряд ли под прицел попадет рекрутинговая компания.

Действительно, санкции США даже в случае ужесточения никак не отразятся на HeadHunter, соглашается аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Американские санкции сугубо адресные, они затрагивают либо отдельные персоналии, либо компании, связанные с определенными сферами деятельности, напоминает он.

"За что наказывать HeadHunter? Они не касаются никаких сфер потенциальных санкций. Это наша первая ласточка, по праву наша первая компания рынка труда, успешная, и поэтому интересная инвесторам", — объясняет он.

Тем не менее, несмотря на большой интерес со стороны инвесторов, стартовый потенциал роста уже полностью "съеден", убежден Коренев. То, что инвесторы хотели купить, они уже купили, дальнейшее состояние компании будет зависеть от состояния рынка.

"Американские рынки растут уже более 10 лет, они перекуплены. Назревает коррекция. И если она начнется, HeadHunter, конечно, последует за рынком и будет идти в общей струе", — заключает он.

HeadHunter работает с 2000 года. Сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии. Число платящих пользователей в 2018 году составило 253 тысячи.