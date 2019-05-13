МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть уверенно растут в понедельник днем на фоне опасений относительно риска перебоев поставок сырья с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.50 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,56%, до 71,72 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI — на 1,38%, до 62,52 доллара.

Поддержку ценам на нефть в понедельник оказывают геополитические опасения относительно ситуации на Ближнем Востоке. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что два саудовских нефтяных танкера подверглись диверсиям в воскресенье в акватории ОАЭ. Министерство иностранных дел ОАЭ в воскресенье сообщило об "актах вредительства" в отношении четырех торговых судов в районе порта Фуджейра, никто не пострадал. Отмечается, что в результате инцидентов человеческих жертв нет, а из кораблей не вытекло никаких опасных жидкостей или топлива. По информации саудовского агентства, одно судно направлялось в порт города Рас-Таннура для загрузки сырой нефтью, которую оно должно было доставить клиентам компании Saudi Aramco в США, нападение нанесло значительный ущерб конструкциям судов.

Аналитики, мнение которых приводит агентство Рейтер, полагают, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке вкупе с резким снижением поставок из Венесуэлы и Ирана будут поддерживать цены на нефть.

При этом сдерживающим фактором для роста стоимости "черного золота" остаются опасения за состояние мировой экономики, которые усилились после того, как очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно, а США объявили о повышении пошлин на ряд китайских товаров.