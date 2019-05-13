МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно меняется на фоне негатива на зарубежных площадках, который компенсирует позитив на рынке нефти, следует из динамики торгов на Московской бирже. Индекс Мосбиржи к 16.22 мск рос на 0,03% — до 2515,67 пункта, индекс РТС снижается на 0,16%, до 1211,89 пункта. Курс доллара расчетами "завтра" рос на 32 копейки — до 65,39 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 73,59 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,44% — до 72,34 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Роснефти" (поднимаются на 1,81% — до 421,25 рубля).

"C технической точки зрения акции "Роснефти" в понедельник восстанавливаются от недавнего минимума (413,55 рубля), который выступает важной краткосрочной поддержкой", — комментирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

При этом аналитик замечает, что рассчитывать на рост акций "Роснефти" в район 430 рублей стоит не ранее закрепления выше сопротивления 423 рублей, в обратном случае высок риск пробития поддержки и движения к 407,5 рубля.

Среди лидеров роста – акции "Интер РАО" (2,2%), депозитарные расписки X5 (1,48%), акции ФСК "ЕЭС" (1,41%), ММК (1.23%), "Новатэка" (1,17%).

В лидерах падения – акции Московской биржи (-5,38%), которые уже падали на 7,6% — до 84,78 рубля (минимума с 10 января) на фоне дивидендной отсечки.

"В минусе также торгуются акции "Транснефти" (-1,25%) на ожиданиях значительных компенсаций из-за поставок загрязнённой нефти", — комментирует Кочетков из "Открытие Брокер".

Среди лидеров снижения – обыкновенные акции "Башнефти" (-2,93%), акции банка "Санкт-Петербург" (-1,92%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,48%), акции "Акрона" (-1,28%) и акции ТМК (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На текущей неделе настроения инвесторов будут формироваться преимущественно под воздействием внешних факторов и, безусловно, лидером повестки дня останется тема торговой сделки США и КНР, отмечает Сергей Дейнека из "БКС Премьер".

"Мы по-прежнему считаем, что возможности для скорого заключения соглашения сохраняются, а последние внезапные действия и жесткие заявления Дональда Трампа по сделке могут быть отчасти продиктованы внутриполитической повесткой в США", – говорит он.

При сохранении повышенных ценовых уровней в нефти и отсутствии санкционных шоков аналитик ожидает движения индекса Мосбиржи в перспективе недели в диапазоне 2510-2540 пунктов.

Анастасия Соснова из "Фридом Финанс" отмечает, что в целом причин для того, чтобы отечественный рынок акций поднялся еще выше, не наблюдается. Она предполагает, что индекс Мосбиржи в понедельник закроется в области 2510-2530 пунктов индекс РТС – в районе 1210-1220 пунктов.