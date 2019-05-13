МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник опускаются на 2-3%, а бумаги американской Apple падают в цене на 5,5% на фоне эскалации торгового конфликта Соединенных Штатов с Китаем, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 17.12 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 2,19%, до 25373,75 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,95%, до 7683,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,31%, до 2814,9 пункта. Акции Apple дешевеют на 5,5%, до 186,35 доллара за акцию.

Беспокойство инвесторов вызвала эскалация торговых споров между США и КНР. Очередной раунд американо-китайских переговоров по торговле завершился на прошлой неделе в Вашингтоне безрезультатно на фоне очередного повышения американских пошлин на китайские товары. Так, США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов. Президент США Дональд Трамп также приказал начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 миллиардов долларов.

Ранее в понедельник министерство финансов КНР сообщило, что Китай в качестве ответных мер с 1 июня введёт повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов. Повышение Китаем пошлин на ряд импортируемых из США товаров стало ответом на торговый протекционизм и политику односторонних действий Вашингтона, недавние действия которого привели к эскалации торгового конфликта, отметило ведомство. В частности, на список из 2493 наименований товаров вводятся пошлины в размере 25%, на 1078 наименований — 20%, на 974 категории — 10%, ещё на 595 наименований пошлина останется прежней в размере 5%.