МОСКВА, 13 мая /ПРАЙМ/. Россияне в первом квартале приобрели 920 тысяч носимых устройств (в частности, "умных" часов и фитнес-трекеров) на общую сумму более 6 миллиардов рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 2,2 раза в штуках и в два раза — в деньгах, говорится в сообщении объединенной компании "Связной/Евросеть" по итогам исследования развития этого рынка.

По итогам продаж на рынке носимых устройств 61% занимают фитнес-трекеры, 28% — "умные" часы и 11% — локаторы, отмечается в сообщении.

По данным ритейлера, с января по март россияне приобрели 558 тысяч фитнес-трекеров на общую сумму 1,2 миллиарда рублей, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее, как в штучном, так и в денежном выражении. Средняя цена фитнес-трекера в России осталась на уровне прошло года и составила 2,181 тысячи рублей.

На покупку "умных" часов россияне потратили 4,6 миллиарда рублей (рост в 2,4 раза), купив 256 тысяч таких устройств (рост в два раза). Средняя цена устройства снизилась почти на 3 тысячи рублей и составила 17,928 тысячи рублей.

Локаторы, позволяющие родителям видеть местоположение своего ребенка, традиционно занимают третью позицию в категории носимых устройств, отмечает ритейлер. В первом квартале россияне приобрели 106 тысяч локаторов на сумму свыше 287 миллионов рублей. Продажи в штуках остались на уровне прошлого года, в деньгах рост составил 11%. Средняя цена локатора упала на 300 рублей и составила 2,722 тысячи рублей.

"Фитнес-трекеры и "умные" часы продолжают пользоваться популярностью у россиян. На это влияют выгодные маркетинговые акции брендов, а также новые функции, способные помогать человеку поддерживать свое физическое состояние. В этом году динамика роста категорий "умных" часов и фитнес-трекеров продолжится за счет новых решений и появления на рынке новых игроков, предлагающих устройства в низком ценовом сегменте", — приводятся в сообщении слова вице-президента по продажам компании "Связной/Евросеть" Давида Борзилова.