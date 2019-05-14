МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные биржевые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику на фоне усиления торговой напряженности между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.13 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,36% — до 2893,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,49%, до 1544,14 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,58% — до 28097,76 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,7% — до 21042,75 пункта, южнокорейский KOSPI рос на 0,21%, до 2083,42 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,9%, до 6240,4 пункта.

Очередной раунд американо-китайских торговых переговоров завершился безрезультатно: США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Аналитик ING Пракаш Сакпал (Prakash Sakpal) сказал агентству Рейтер, что волатильность понедельника показала, как "разворот на 180 градусов в риторике США по торговым переговорам испугал рынки". По мнению эксперта, такая нестабильность на рынках может сохраняться, пока не будет какого-либо решения или конструктивного диалога между сторонами торгового конфликта.