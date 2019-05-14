МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене во вторник утром после падения днем ранее до минимума с 29 января, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 8.24 мск курс доллара к иене рос до 109,64 иены со 109,3 иены за доллар. Кроме того, курс евро к доллару рос до 1,124 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1223 доллара за евро. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,01%, до 97,32 пункта.

Во вторник отмечается коррекция курса доллара к иене после резкого падения. Инвесторы несколько торговых сессий подряд отдавали предпочтение японской валюте в паре с американской, что привело к падению курса доллара к иене до минимума с 29 января.

В центре внимания инвесторов остаются торговые отношения США и Китая. В конце прошлой недели США повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ ранее в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Участники торгов обратили внимание на заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Китай по-прежнему заинтересован в торговой сделке с Соединенными Штатами и добавил, что США находятся "в хорошей позиции", поскольку получат "огромное количество денег, которые придут в страну" благодаря пошлинам.

"Трамп сказал, что считает, что торговые переговоры будут успешными, но успех для него — это не обязательно успех для Китая", — отметил валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), мнение которого приводит агентство Рейтер.