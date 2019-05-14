МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снизились по итогам вторника на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов Shanghai Composite снизился на 0,69%, до 2883,61 пункта, Shenzhen Composite — на 0,62%, до 1542,07 пункта, гонконгский индекс Hang Seng Index потерял 1,5% и опустился до 28122,02 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,92%, до отметки в 6239,9 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,59% — до 21067,23 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,14%, до 2081,84 пункта.

Давление на настроения инвесторов оказывает увеличившаяся неопределенность в перспективах торговых отношений США и Китая. США в конце прошлой недели повысили пошлины на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов в год — до 25% с 10%. В ответ ранее в понедельник министерство финансов Китая сообщило, что с 1 июня вводятся повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

"Инвесторы обеспокоены тем, что усиливающаяся торговая война окажет негативное влияние на мировую экономику", — сказал в комментарии агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).