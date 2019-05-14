МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Курс рубля умеренно повышается в парах с долларом и евро и торгуется в сформировавшемся с утра диапазоне, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.39 мск вторника снижался на 12 копеек — до 65,31 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 73,31 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,9% — до 70,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

"На старте сегодняшних торгов, после падения накануне "россиянин" уверенно корректируется вверх к доллару и евро, однако, полагаю, данная коррекция носит временный характер", — говорит руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев.

Сдержанное укрепление рубля во вторник может быть вызвано двумя факторами, прокомментировал РИА Новости главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Во-первых, у рынка появляется все больше предпосылок для того, чтобы ожидать некоторого "переговорного" сближения США и РФ на фоне очередного витка обострения американо-китайских отношений, полагает он. "Инфоповодом для данных ожиданий могут служить запросы американских представителей о встрече президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа", — считает аналитик.

Во-вторых, у участников рынка остаются надежды на то, что торговая сделка между США и Китаем все же будет заключена в перспективе, также указывает эксперт.

"После очередного раунда повышения "ставок" от обеих сторон, во вторник рынок обращает внимание на заявления Трампа об отсутствии однозначного решения в отношения введений новых тарифов на китайские товары стоимостью 300 миллиардов долларов. Такое поведение американских властей, на наш взгляд, подходит под общую стратегию США в этих переговорах в виде продавливания своей позиции и заключения сделки на более выгодных для себя условиях", — говорит Покатович.

"Деструктивный характер торговой войны, которая в случае реализации пессимистичного сценария будет сопровождаться и валютным противостоянием, по нашим оценкам, понятен как Штатам, так и Поднебесной. В результате высокий уровень тревожности на рынках сохраняется, как остаются и надежды на "не-кризисное" разрешение торгового конфликта в перспективе", — добавляет он.

ПРОГНОЗЫ

Покатович полагает, что в таких условиях движения курса рубля в ближайшей перспективе будут определяться общими рыночными настроениями и вряд ли покинут широкий диапазон 64,8-66,5. Скользящее ослабление рубля в указанном диапазоне остается превалирующим сценарием на ближайшую перспективу, добавляет он.

Конечно же, посильную поддержку курсу российской валюты окажут цены на нефть, поднимающиеся на растущих опасениях, что усиление напряженности на Ближнем Востоке приведет к перебоям в поставках нефти на рынок из этого региона, считает Нечаев из "НПФ Согласие".

"Однако противовесом этому драйверу могут выступить угрозы американского минфина уже до конца этого месяца включить Россию в список стран, которые, по мнению администрации президента США Дональда Трампа, манипулируют своей валютой с целью получения торговых преимуществ. И хотя этот список в глазах игроков рынка носит символический характер, включение в него той или иной страны потенциально все-таки может вызвать для нее негативные рыночные последствия", — отмечает он.

Из локальных событий существенное давление на рубль будет оказывать то, что уже сегодня на треть возрастут покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила, также обращает внимание эксперт.

"Этот факт также будет сдерживать укрепление рубля, и к концу дня, полагаю, пара вернется в диапазон 66 рублей за доллар США", — прогнозирует он.

Аналитики "Сбербанка КИБ" Юрий Попов и Николай Минко полагают, что рубль будет торговаться в боковом тренде.

"Если не появится каких-либо значимых сообщений о торговой войне, то рынки, вероятно, будут двигаться в боковом тренде сегодня и на предстоящей неделе в преддверии важной статистики, которая выйдет в конце мая — начале июня", — добавляют они.