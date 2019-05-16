МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс евро в четверг укрепляется по отношению к доллару на фоне статистике по безработице во Франции, которая свидетельствует об улучшении ситуации на рынке труда страны, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.11 мск курс евро к доллару рос до 1,1211 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,12 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 109,66 иены со 109,58 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,05% до 97,52 пункта.

Поддержку настроениям инвесторов оказала статистика из Франции, согласно которой безработица в стране в первом квартале пустилась до 8,7% с 8,8% в четвертом квартале и 9,2% в первом квартале 2018 года. Ситуация на рынке труда Франции улучшается четвертый квартал подряд.

Кроме того, отмечается снижение фунта стерлингов к доллару до 1,2828 доллара за фунт против 1,2848 доллара на предыдущем закрытии. Снижение курса британской валюты обусловлено опасениями вокруг Brexit. На текущей неделе канцелярия правительства Соединенного Королевства сообщила, что палата общин в очередной раз проголосует по уже несколько раз отклоненной сделке в начале следующего месяца: на неделе, начинающейся 3 июня.

При этом премьер Тереза Мэй рассчитывает, что королева утвердит сделку до конца июля с тем, чтобы осенью начать вторую стадию переговоров с ЕС. При этом нет никаких свидетельств того, что сделку поддержат парламентарии – против нее все еще возражают и консерваторы, и лейбористы. Ранее парламент требовал от премьера пересмотреть подход к Brexit.

"Мы сейчас видим, как рынок отыгрывает повышение вероятности выхода Великобритании из ЕС без соглашения", — полагает главный валютный стратег RBC Capital Markets Адам Коул (Adam Cole), мнение которого приводит агентство Рейтер.