МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Акции "Лукойла"<LKOH> подскакивали почти на 6%, реагируя на сообщения о планируемой публичной оферте, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 13.50 мск акции нефтяной компании росли на 4,4%, ранее в четверг они подскакивали почти на 6%, до 5297,5 рубля.

Ранее в четверг компания сообщила, что акционеры на годовом собрании 20 июня рассмотрят вопрос о сокращении уставного капитала до 715 миллионов акций путем погашения 35 миллионов акций, которые планируется выкупить через публичную оферту по цене 5450 рублей за штуку.