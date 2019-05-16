МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс рубля растет уже третий день подряд против доллара и евро, отыгрывая повышенный интерес инвесторов к рублевому долгу.

Рост рынка нефти к отметке 73 доллара за баррель сорта Brent, что является максимумом мая, поддерживает курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.08 мск снижался на 13 копеек, до 64,52 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 72,27 рубля.

РУБЛЬ – 3-Й ДЕНЬ РОСТА

Рубль в четверг продолжает укрепляться третий день подряд. Поддержка российской валюте приходит от сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы.

Несмотря на перевыполнение плана по размещению ОФЗ на второй квартал 2019 года, Минфин РФ продолжит размещение эти бумаги без формального пересмотра ранее заявленного объема. С учетом результатов аукционов 15 мая 2019 год квартальный объем размещения составил 637,9 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов рублей. Это должно поддержать спрос на рублевую ликвидность и carry trade в пользу рубля, оценивают трейдеры.

Рынок нефти, подросший к уровням конца апреля, также создает позитивный фон для курса российской валюты. Нефтяные котировки, в свою очередь, получают поддержку от обострения ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

В итоге доллар и евро снижались против рубля на 0,2%. Рублевая цена нефти превышает уровень 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывают высокие цены на нефть и успешные аукционы Минфина по размещению ОФЗ — с активным участием иностранцев, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"При этом новости о внесении в комитет Палаты представителей США нового антироссийского законопроекта рынок проигнорировал. Новых ограничений рынок всерьез не ждет в обозримой перспективе, поэтому приток средств в госбонды России продолжается из-за ее фундаментальной привлекательности и это поддерживает курс рубля", — добавил он.

Несмотря на санкционный шум, ралли российских облигаций продолжится в ближайшем будущем, считает Евгений Кошелев из Росбанка, говоря о курсообразующих факторах рубля.

"При этом все большее число участников рынка испытывают комфорт по поводу идеи, что Банк России перейдет к смягчению ДКП по мере дальнейшего замедления инфляции от мартовских пиков", — добавил он.