МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Курс рубля продолжает расти, третий день подряд, против доллара и евро и вернулся к максимумам конца апреля, при этом евро тестировал поддержку около 72 рублей.

Рост рынка нефти в район максимумов мая и сохраняющийся carry trade в пользу рубля поддерживают курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.32 мск снижался на 7 копеек, до 64,58 рубля, курс евро — на 27 копеек, до 72,18 рубля.

РУБЛЬ – ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА

Рубль в четверг продолжил повышаться третий день подряд и вышел к максимумам с конца апреля. Поддержка российской валюте приходила от рынка нефти, оказавшейся выше 73 долларов за баррель. Нефтяные котировки, в свою очередь, получают поддержку от обострения ситуации вокруг Ирана. В среду США объявили о наличии угрозы со стороны исламской республики, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

Также помог рублю сохраняющийся спрос инвесторов на российские активы. С учетом результатов вчерашних аукционов квартальный объем размещения ОФЗ составил 637,9 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов. Но несмотря на перевыполнение плана Минфин РФ продолжит размещение этих бумаг без формального пересмотра ранее заявленного объема. Это должно поддержать спрос на рублевую ликвидность и carry trade в пользу рубля, оценивают трейдеры.

В итоге доллар и евро снижались вечером против рубля на 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти подросла выше 4,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на разнонаправленною динамику в секторе валют развивающихся рынков, рубль продолжил получать поддержку, как со стороны рынка энергоносителей, так и со стороны налогового периода, считает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"В результат американская валюта отступила в середину коридора 64–65 рублей. В сложившихся обстоятельствах, у "медведей" есть шансы на продолжение негативной динамики доллара. При этом пробой поддержки на уровне 64 рубля откроет им дорогу к апрельским минимумам – около 63,7 рубля", — оценил он.

Впрочем, с технической точки зрения рубль выглядит локально перекупленным, и от уровня 64,3-64,4 рубля за доллар может состояться отскок в направлении 64,8-64,9 рубля за доллар, по паре евро/рубль отскок возможен к уровню 72,7-72,8, оценил Игорь Костырко из компании "Универ сбережения".

Среднесрочная картина не столь оптимистична для российских активов, считает эксперт компании "БКС брокер" Иван Копейкин.

"Торговые войны грозят очередным витком замедления мировой экономики, что скажется на всех рисковых активах и, в частности, рубле. Поэтому в ближайшие дни жду постепенного возобновления негативной динамики российской валюты с ближайшими целями в районе 65 по паре доллар/рубль и 72,5 по паре евро/рубль", — добавляет он.