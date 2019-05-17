МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в пятницу на фоне обеспокоенности за торговые отношения США с Китаем и Европой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,23%, до 7337,67 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 5428,28 пункта, немецкий DAX — опускался на 0,66%, до 12228,11 пункта.

Инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Министерство торговли США заявило на текущей неделе, что намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Рынки восприняли данную новость как новый признак эскалации напряженности в торговых отношениях США и Китая.

В то же время участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа планирует отложить введение пошлин на европейские автомобили на время переговоров с торговыми партнерами.

Аналитики UBS, мнение которых приводит агентство Рейтер, предостерегли рынки от позитивной реакции на эту новость, отметив, что "США продолжают использовать подход кнута и пряника к переговорам", а новости вокруг Huawei отражают "увеличение масштаба торгового спроса между США и Китаем".