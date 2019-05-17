МОСКВА, 17 мая — Dow Jones. Мировые фондовые индексы сегодня снизились, прервав недавнее ралли. Перед этим власти Китая сделали заявления, судя по которым дальнейшая судьба торговых переговоров находится в подвешенном состоянии.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,6% и может прервать трехдневный рост.

В Лондоне FTSE 100 понизился на 0,5% – не так сильно, как индексы Парижа и Франкфурта. Поддержку британскому рынку оказало ослабление фунта, который всю неделю снижается к доллару на фоне усиления неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС. Динамика британской валюты и индекса "голубых фишек" страны часто расходится.

Акции компаний, занимающихся доставкой еды, снижаются. Ранее Amazon.com объявила, что инвестирует средства в непубличный британский стартап Deliveroo. Акции британской Just Eat упали на 7%, а бумаги Takeaway.com и Delivery Hero потеряли примерно по 4%.

В Азии произошло снижение, которое возглавили индексы Китая. Shanghai Composite упал на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%. Японский Nikkei, напротив, вырос на 0,9%.

На Уолл-стрит фьючерсы указывают на то, что S&P 500 и Dow Jones Industrial Average потеряют по 0,4%. В четверг S&P 500 вырос на 0,9%, а DJIA – на 0,8%. Хорошие результаты компаний помогли развеять страхи насчет экономического роста.

Инвесторы по-прежнему сосредоточены на высказываниях Вашингтона и Пекина по поводу торговых переговоров. Введение новых американских пошлин обострило обстановку, и надежды на близкое разрешение конфликта сошли на нет.

В четверг Министерство торговли Китая сделала объявления, противоречащие высказыванию министра финансов США Стивена Мнучина. Мнучин заявил, что представители США "в ближайшем будущем" проведут дальнейшие переговоры в Пекине.

Представитель Китая заявил, что стране "неизвестно о том, что американская сторона планирует поездку в Китай для переговоров". Затем представитель отметил, что США обострили ситуацию и "создали существенные помехи для" переговоров.

"Рынки потрясло возобновление торговой войны", – заметил Давид Фолкерс-Ландау, главный экономист Deutsche Bank.

По его словам, дополнительные пошлины приведут к сильной рыночной коррекции. "Есть вероятность дальнейшей эскалации конфликта со стороны США и более резкого ответа со стороны Китая. Любой из этих вариантов усугубит разногласия и приведет к повышению рисков", – считает экономист.

В свете торговой напряженности доллар вырос к юаню на 0,4%.

Аналитики UniCredit также обратили внимания на сообщения китайских СМИ, в которых высказываются еще большие сомнения в возможности дальнейших переговоров. "На наш взгляд, следующие две недели…будут очень значимы: станет понятно, ждать ли снижения градуса напряженности", – написали аналитики.

Европейских инвесторов также беспокоит усиление вероятности выборов в Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй в четверг рассказала о плане отставки. Инвесторы опасаются, что ее преемник будет в большей мере склонен к резкому выходу из ЕС, а многие экономисты предупреждают, что это нанесет урон торговле и экономике страны.

Фунт снижается к доллару уже пять сессий подряд в свете возникновения все новых вопросов насчет смены Мэй. На момент написания статьи фунт просел на 0,1% до 1,2782 доллара.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти неизменна, составляет 2,387%. Индекс доллара WSJ тоже находится у флэтовой линии.

Нефть Brent снизилась в цене на 0,4% до 72,90 доллара за баррель. Золото подорожало на 0,1% до 1289,00 доллара за унцию.

— Автор Will Horner, william.horner@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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