ОБЗОР: Мировые фондовые индексы снижаются; инвесторы теряют надежду на торговое соглашение
МОСКВА, 17 мая — Dow Jones. Мировые фондовые индексы сегодня снизились, прервав недавнее ралли. Перед этим власти Китая сделали заявления, судя по которым дальнейшая судьба торговых переговоров находится в подвешенном состоянии.
Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 потерял 0,6% и может прервать трехдневный рост.
В Лондоне FTSE 100 понизился на 0,5% – не так сильно, как индексы Парижа и Франкфурта. Поддержку британскому рынку оказало ослабление фунта, который всю неделю снижается к доллару на фоне усиления неопределенности вокруг выхода Великобритании из ЕС. Динамика британской валюты и индекса "голубых фишек" страны часто расходится.
Рынок акций РФ умеренно корректируется вниз, включая бумаги "Газпрома"
Акции компаний, занимающихся доставкой еды, снижаются. Ранее Amazon.com объявила, что инвестирует средства в непубличный британский стартап Deliveroo. Акции британской Just Eat упали на 7%, а бумаги Takeaway.com и Delivery Hero потеряли примерно по 4%.
В Азии произошло снижение, которое возглавили индексы Китая. Shanghai Composite упал на 1,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%. Японский Nikkei, напротив, вырос на 0,9%.
На Уолл-стрит фьючерсы указывают на то, что S&P 500 и Dow Jones Industrial Average потеряют по 0,4%. В четверг S&P 500 вырос на 0,9%, а DJIA – на 0,8%. Хорошие результаты компаний помогли развеять страхи насчет экономического роста.
Инвесторы по-прежнему сосредоточены на высказываниях Вашингтона и Пекина по поводу торговых переговоров. Введение новых американских пошлин обострило обстановку, и надежды на близкое разрешение конфликта сошли на нет.
В четверг Министерство торговли Китая сделала объявления, противоречащие высказыванию министра финансов США Стивена Мнучина. Мнучин заявил, что представители США "в ближайшем будущем" проведут дальнейшие переговоры в Пекине.
Представитель Китая заявил, что стране "неизвестно о том, что американская сторона планирует поездку в Китай для переговоров". Затем представитель отметил, что США обострили ситуацию и "создали существенные помехи для" переговоров.
"Рынки потрясло возобновление торговой войны", – заметил Давид Фолкерс-Ландау, главный экономист Deutsche Bank.
По его словам, дополнительные пошлины приведут к сильной рыночной коррекции. "Есть вероятность дальнейшей эскалации конфликта со стороны США и более резкого ответа со стороны Китая. Любой из этих вариантов усугубит разногласия и приведет к повышению рисков", – считает экономист.
В свете торговой напряженности доллар вырос к юаню на 0,4%.
Аналитики UniCredit также обратили внимания на сообщения китайских СМИ, в которых высказываются еще большие сомнения в возможности дальнейших переговоров. "На наш взгляд, следующие две недели…будут очень значимы: станет понятно, ждать ли снижения градуса напряженности", – написали аналитики.
Европейских инвесторов также беспокоит усиление вероятности выборов в Великобритании. Премьер-министр Тереза Мэй в четверг рассказала о плане отставки. Инвесторы опасаются, что ее преемник будет в большей мере склонен к резкому выходу из ЕС, а многие экономисты предупреждают, что это нанесет урон торговле и экономике страны.
Фунт снижается к доллару уже пять сессий подряд в свете возникновения все новых вопросов насчет смены Мэй. На момент написания статьи фунт просел на 0,1% до 1,2782 доллара.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США почти неизменна, составляет 2,387%. Индекс доллара WSJ тоже находится у флэтовой линии.
Нефть Brent снизилась в цене на 0,4% до 72,90 доллара за баррель. Золото подорожало на 0,1% до 1289,00 доллара за унцию.
— Автор Will Horner, william.horner@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ
https://1prime.ru/Financial_market/20190517/829984164.html