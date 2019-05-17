МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов снижается по отношению к доллару в пятницу на фоне неопределенности вокруг процесса выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.00 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,2757 доллара за фунт против 1,2795 доллара днем ранее. Курс евро к доллару опускался до 1,1165 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1172 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 109,7 иены со 109,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,08% до 97,94 пункта.

Очередное голосование в британском парламенте по тексту соглашения с ЕС по вопросу выхода Великобритании из союза состоится в первую неделю июня. После этого британский премьер-министр Тереза Мэй должна объявить о дате своей отставки, о чем она договорилась в четверг с руководящим комитетом Консервативной партии. Правительство рассчитывает утвердить сделку и выйти из ЕС до конца июля, однако пока ничего не говорит о том, что уже четыре раза отклоненное парламентом соглашение будет принято на этот раз.

"Очередное неудачное голосование, наверняка, приведет к отставке Мэй. Тогда главный вопрос в том, кто займет ее место? Трейдеры все больше беспокоятся, что на место Мэй придет сторонник Brexit без соглашения. Это означает, что шансы на упорядоченный Brexit снижаются, и это оказывает давление на фунт", — приводит агентство MarketWatch мнение аналитика London Capital Group Джаспера Лоулера (Jasper Lawler).