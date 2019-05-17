МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс рубля стабилизируется против доллара и евро после трех дней роста.

Приостановка повышения рынка нефти в районе максимумов мая – около 73 долларов за баррель помогает стабильности курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.36 мск снижался на 3 копейки, до 64,62 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 72,17 рубля.

РУБЛЬ – В БОКОВИКЕ

Рубль в пятницу незначительно колеблется около уровней предыдущего закрытия. Три дня роста валюты РФ привели курсы основных резервных валют против рубля к минимумам с конца апреля. Они потеряли более 1 рубля с максимумов мая. В итоге перед выходными участники торгов взяли паузу в игре в какую-либо сторону.

Стоимость нефти также снизила темпы роста после увеличения за несколько дней более чем на 3 доллара за баррель (более 5%). Это стабилизирует курс рубля, хотя и на высоком уровне, поскольку нефть также находится поблизости к максимуму мая.

Поддержка нефтяным котировкам приходит от обострения ситуации в странах Ближнего Востока. Во вторник йеменские мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) объявили, что предприняли самую крупную операцию с использованием семи дронов против саудовских объектов жизнеобеспечения с начала военных действий в Йемене весной 2015 года.

В среду США объявили о наличии угрозы со стороны Ирана, и из Багдада и других городов Ирака был эвакуирован неоперативный персонал дипмиссий США. В регион стягиваются американские авианосцы и другие военные силы.

В итоге доллар и евро снижались днем против рубля в пределах 0,05%. Рублевая цена нефти остается выше 4,7 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Последние пару дней на рынках царила эйфория, и российский рынок не стал исключением, рассуждает Николай Ребенок из компании "НПФ Согласие".

"Однако риски замедления экономик многих стран никуда не делись, и в любой момент на рынках может наступить "отрезвление", а индексы как и валюты развивающихся стран начнут падение. Не окажет существенной поддержки рублю нетипично высокий уровень счета текущих операций за январь-апрель 2019 года, так как в большей мере он нивелирован высоким оттоком капитала. В начале следующей недели, при отсутствии неожиданных новостей, пара USD/RUB будет находиться в диапазоне 64,4-65", — сказал он.

Сейчас сохраняются условия для диапазонной торговли рублевыми парами, считает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Мы не ожидаем перераспределения сил в летние месяцы, так как сезонно низкий профицит счета текущих операций будет сопровождаться низкими объемами погашения внешнего долга в 2019 году", — добавил он.