МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз

 

 

 CAD Канада — День Виктории — выходной на Фондовой бирже Торонто

 

 

 

 
2:50 JPY Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2019) 0,5% 0,4%
2:50 JPY Япония — ВВП (г/г) (1кв2019) 1,9% -0,2%
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март) -0,9% -0,9%
9:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель) -0,1% 0,4%

 

Российские события
Когда

 

 

Где и чтоПредыдущее значениеФакт.

 

 

 RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента

 

 

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019

 

 

 

 

 

 

 RUB Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2019) 0,130383141762452 — див-д 2017 0,171635536398468 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 31.05.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB Газпром нефть — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017 22,05 (9м2018) + 7,95 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МОЭСК — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 0,03163 — див-д 2017 0,059 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Северо-Запада — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 0 — див-д 2017 0,003985 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 0,040247 — див-д 2017 0,040746 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018

 

 

 RUB НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 0 — див-д 2017 0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018

 

 

 RUB Ростелеком — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019) 5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017 2,5 (9м2018) + 2,5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018

 

 

 RUB Интер РАО — СД (вопрос об избрании председателя СД и его заместителя)

 

 

 

 

 

 

 RUB КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (рекоменд. по див-дам 2018) 10 — див-д 2017

 

 

 

 

 RUB Ютэйр — СД (годовой бюджет на 2019, показатели эффективности деятельности)

 

 

 

 