МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс рубля слегка снижался против доллара и евро после трех дней роста.

Уход рынка нефти вечером в минус — в район 72 долларов за баррель поддержало коррекцию курса рубля вниз.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.08 мск повышался на 8 копеек, до 64,73 рубля, курс евро — на 5 копеек, до 72,26 рубля.

РУБЛЬ – НЕМНОГО ВНИЗ

Рубль в пятницу вечером немного снижался против доллара и евро. Три дня роста валюты РФ привели курсы основных резервных валют против рубля к минимумам с конца апреля. Они потеряли более 1 рубля с максимумов мая. В итоге перед выходными участники торгов взяли паузу в росте и даже попытались откупить подешевевшую валюту.

Стоимость нефти к вечеру снизилась в рамках коррекции после нескольких дней роста в сумме более чем на 3 доллара за баррель (более 5%).

Негативная динамика мировых рынков также сигнализирует о падении спроса на риск. Инвесторы опасаются дальнейшего развития торгового конфликта между США и Китаем после внесения в "черный список" Америкой китайской Huawei за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США".

В итоге доллар и евро повышались вечером против рубля на 0,1%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около 4,65 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На валютной секции Московской биржи после трех дней роста рубль понес умеренные потери, отметил Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"Пара USD/RUB пока закрепилась в диапазоне 64 – 65. В рамках предстоящей недели этот коридор останется актуальным. В пользу восстановления доллара может сыграть некоторая коррекция вниз на рынке энергоносителей, однако подготовка экспортеров к налоговым выплатам выступит сдерживающим фактором для роста американской валюты", — добавил он.

Доллар подошел к хорошему уровню поддержки в районе 64,3-64,5 рубля, и в ближайшие дни вполне возможен отскок курса ближе к уровню 64,9 на фоне приостановки роста фондовых индексов, считает Игорь Костырко из компании "Универ сбережения". На следующей неделе все те же факторы, влияющие на динамику курса останутся в силе (высокий спрос на ОФЗ, рост нефтяных котировок и т.д.), поэтому есть все основания для рубля остаться в диапазоне 64,2-65,2 к доллару, даже с учетом возможного роста индекса доллара DXY, отметил он.

"На предстоящей неделе стоит отслеживать развитие ситуации вокруг торговой войны между США и Китаем и ситуацию на Ближнем Востоке, так как это окажет влияние на отношение к риску и на динамику нефтяных котировок. В среду пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК, что также может дать инфо-повод к изменению динамики нефтяных котировок", — сказал Костырко.