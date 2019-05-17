МОСКВА, 17 мая /ПРАЙМ/. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением, сдержали торги сохраняющиеся опасения о мировой торговле, свидетельствуют данные бирж.

По итогам торгов британский FTSE 100 уменьшился на 0,07%, до 7348,62 пункта, французский CAC 40 на 0,18%, до 5438,23 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 12238,94 пункта.

Негатив на рынках вызван сообщением министерства торговли США о том, что ведомство намерено внести китайскую компанию Huawei в чёрный список за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США". Инвесторы восприняли такие новости негативно на фоне продолжающегося торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином.

Незадолго до закрытия торгов президент США Дональд Трамп распорядился отложить введение пошлин на машины и детали к ним на полгода. Трамп поручил торговому представительству США вести переговоры с Евросоюзом, Японией и другими странами и "предоставить отчет о прогрессе таких переговоров в течение 180 дней".

Сдержало снижение британского FTSE 100 ослабление фунта стерлингов к доллару на 0,5% на фоне внутренних новостей. Две главные партии страны на протяжении нескольких недель пытались достичь компромисса по Brexit (выхода Великобритании из ЕС — ред.). Консерваторы и лейбористы спорили об условиях выхода из Евросоюза, теперь же стороны признали, что переговоры также зашли в тупик. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй винит в провале переговоров с оппозицией отсутствие у Лейбористской партии единой внятной позиции по Brexit.

Лидером снижения на торгах стал британский тур-оператор Thomas Cook — его бумаги потеряли 40% стоимости после того, как аналитики Citigroup понизили целевую цену бумаг компании до нуля. В четверг Thomas Cook отчитался об убытке в 1,4 миллиарда фунтов по итогам полугодия, завершившегося 31 марта.