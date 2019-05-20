События в сфере макроэкономики и бизнеса 20 мая
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 20 мая, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|CAD
|Канада — День Виктории — выходной на Фондовой бирже Торонто
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|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (кв/кв) (1кв2019)
|0,4%
|0,5% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония — ВВП (г/г) (1кв2019)
|1,6%
|2,1% (факт)
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (март)
|-0,9%
|-0,6% (факт)
|9:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (апрель)
|-0,1%
|0,5% (факт)
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ — телеконференция менеджмента
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|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — финансовая отчетность по МСФО и операционные результаты за 1кв2019
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|RUB
|РусАгро — финансовая отчетность по МСФО за 1кв2019
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|RUB
|Интер РАО — ГОСА (реестр закрыт 26.04.2019)
|0,130383141762452 — див-д 2017
|0,171635536398468 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 31.05.2019) — див-д 2018
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|RUB
|Газпром нефть — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|10 (9м2017) + 5 (фин) — див-д 2017
|22,05 (9м2018) + 7,95 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 01.07.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МОЭСК — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|0,03163 — див-д 2017
|0,059 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Северо-Запада — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0,003985 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|МРСК Центра и Приволжья — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|0,040247 — див-д 2017
|0,040746 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 25.06.2019) — див-д 2018
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|RUB
|НМТП /Новороссийский морской торговый порт/ — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|0 — див-д 2017
|0,519216 (1П2018) + 0,2648 (9м2018) — див-д 2018
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|RUB
|Ростелеком — закрытие реестра для ГОСА (14.06.2019)
|5,045825249373 (ао, ап) — див-д 2017
|2,5 (9м2018) + 2,5 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 04.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018
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|RUB
|Интер РАО — СД (вопрос об избрании председателя СД и его заместителя)
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|RUB
|КТК /Кузбасская топливная компания/ — СД (рекоменд. по див-дам 2018)
|10 — див-д 2017
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|RUB
|Ютэйр — СД (годовой бюджет на 2019, показатели эффективности деятельности)
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https://1prime.ru/Financial_market/20190520/829989292.html