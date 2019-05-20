МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Курс рубля отступил от дневных максимумов вслед за нефтью, но продолжает уверенно расти к доллару и евро, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.01 мск понедельника снижался на 24 копейки — до 64,54 рубля, курс евро — на 20 копеек, до 72,04 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,29% — до 72,42 доллара за баррель.

РОСТ РУБЛЯ

Курс рубля в начале дня прибавлял к доллару максимально почти 69 копеек, к евро 33,3 копейки на фоне нефтяных котировок марки Brent, поднявшихся выше 73 долларов за баррель.

Нефть с утра дорожала более чем на 1%, отыгрывая сообщения с встречи министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+.

Как заявил в воскресенье министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, большинство министров, присутствовавших на заседании комитета ОПЕК+ в Джидде, выступили за продление сделки на второе полугодие с текущими параметрами.

В воскресенье в Джидде прошла очередная встреча министерского комитета по мониторингу сделки ОПЕК+. В июне в Вене пройдут министерские встречи стран ОПЕК и ОПЕК+, на которых государства будут определяться с дальнейшими перспективами сделки.

"Тем не менее фактор большой неопределенности с дальнейшим ходом американо-китайского переговорного процесса по торговым проблемам сохраняет высокими риски эскалации протекционистского противостояния. Это может негативно сказаться на росте мировой экономики, что, в свою очередь, ударит по глобальному нефтяному спросу", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер".

Он указывает, что поддержку российской валюте оказывает набирающее обороты ралли на отечественном долговом рынке. Например, индекс гособлигаций RGBI активно растет четвертую сессию подряд, вновь переписав девятимесячную вершину, обращает внимание он.

"Вероятно, мы наблюдаем спекулятивный приток иностранных средств в ОФЗ, чему способствуют ожидания того, что Банк России возобновит снижение ставки на фоне замедления инфляции, которое происходит быстрее, чем ожидал ЦБ. Все это создает "навес" продаж валюты, обеспечивающий укрепление рубля", — добавляет аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Текущая неделя – предналоговая, учитывая, что основные выплаты приходятся на следующий понедельник и вторник. Поэтому поддержка рублю со стороны корпоративных потоков может сохраниться, при этом на фоне относительно спокойной недели в части глобальной статистики, этот фактор может стать доминирующим. Кроме того, спрос на российский рублевый госдолг остается высоким, что также обеспечивает рублю поддержку", — комментирует Дмитрий Полевой из РФПИ.

В понедельник он ждет торги в диапазоне 64-64,5 рубля в паре с долларом.

Совокупность данный факторов может позволить рублю продолжить отыгрывать потери конца апреля-начала мая, считают аналитики Нордеа-банка Татьяна Евдокимова и Григорий Жирнов.

На текущей неделе рубль может демонстрировать более сильную динамику в паре с евро, чем с долларом с учетом того, что предстоящая в четверг публикация европейского индекса PMI продолжает выступать в качестве фактора риска для европейской валюты, добавляют аналитики.